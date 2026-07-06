Veja o que se sabe do futuro de Neymar até aqui

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar indicou que pode ter feito seu último jogo pela seleção brasileira após a eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo de 2026.

Neymar disse que 'agora acabou' ao falar sobre a seleção após a derrota por 2 a 1 para a Noruega. "Tentei, tentei... Agora acabou! Comecei aqui, terminei aqui", afirmou o camisa 10 em entrevista ainda no gramado, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos arredores de Nova York.

A eliminação veio nas oitavas de final e foi o pior desempenho do Brasil em Copas desde 1990. Neymar entrou no segundo tempo e fez o gol do Brasil em cobrança de pênalti nos acréscimos, quando a Noruega já vencia por 2 a 0.

O atacante tem 34 anos e soma 80 gols e 58 assistências em 130 jogos pela seleção. Se confirmar a aposentadoria, ele encerra a passagem como maior artilheiro da história do Brasil, com o único título pela seleção principal sendo a Copa das Confederações de 2013.

Neymar chegou ao Mundial com uma lesão na panturrilha direita e atuou pouco durante a campanha. Ele entrou no segundo tempo de apenas duas das cinco partidas disputadas pelo Brasil, depois de passar boa parte da preparação em tratamento.

Dados de desempenho apontaram que a entrada de Neymar coincidiu com queda de produtividade do Brasil contra a Noruega. Levantamento do site Footmob indicou que, após ele substituir Gabriel Martinelli aos 22 minutos do segundo tempo, a Noruega passou a controlar o jogo e abriu o placar com Haaland pouco depois.

O QUE PESA PARA O FUTURO DE NEYMAR

O Santos espera o retorno do jogador, mas evita pressioná-lo nas primeiras horas após a eliminação. A diretoria conversa com Neymar Pai e pretende dar alguns dias de folga antes de discutir o segundo semestre, com a ideia de cumprir o contrato até dezembro.

Nos bastidores, o clube trata a hipótese de aposentadoria como remota e não vê risco de saída para outro time. O Santos também considera que compromissos comerciais no segundo semestre podem interferir na rotina de treinos.

O clube vive dificuldades financeiras e conta com Neymar para o restante do ano. O Santos fez um novo acordo com Neymar Pai para pagar direitos de imagem do primeiro semestre do ano passado em parcelas até 2032.

O TAMANHO DA ERA NEYMAR NA SELEÇÃO

Neymar foi o principal nome da seleção entre 2010 e 2026, com presença em quatro Copas do Mundo seguidas. Ele disputou os Mundiais de 2014, 2018, 2022 e 2026, mas conviveu com lesões que afetaram seu rendimento em todas essas edições.

O ciclo termina com recordes individuais e poucos títulos coletivos pela equipe principal. Além da Copa das Confederações de 2013, Neymar foi campeão olímpico com a seleção sub-23 em 2016, no Rio de Janeiro.