Veja o que diz a imprensa internacional sobre Argentina x Egito

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Não foram poucos os elogios dos jornais mundo afora à virada da Argentina sobre o Egito pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Depois de tornar uma derrota por 2 a 0 em uma vitória por 3 a 2, com três gols em 13 minutos, a atual campeã mundial estampou as capas dos principais diários.

Na Espanha, o AS resumiu a classificação em duas palavras: "Deus ressuscitou". A manchete faz referência à reação argentina quando a eliminação parecia encaminhada e ao protagonismo de Messi, que desperdiçou um pênalti no primeiro tempo, mas marcou o gol de empate na etapa final.

Também na imprensa espanhola, o Marca definiu a partida como uma "virada faraônica... com polêmica". O jornal destacou a recuperação da Argentina e chamou atenção para a contestação dos egípcios ao lance que originou o gol da classificação, em que pediam pênalti em Mohammed Salah.

Na Argentina, o Olé preferiu destacar o caráter da equipe. "Coração de campeão", resumiu o diário esportivo, lembrando que a seleção marcou 3 vezes em apenas 13 minutos para garantir a vaga nas quartas de final.

Na Inglaterra, o Daily Mail colocou Messi no centro da narrativa. "Messi aparece para o resgate", escreveu o jornal, destacando o papel do camisa 10 na reação argentina.

BBC e The Guardian seguiram o mesmo caminho e classificaram a classificação como uma recuperação "extraordinária" e "notável", respectivamente.

O New York Times, dos EUA, disse que "Lionel Messi inspirou" a reação da Argentina contra o Egito.

O Egito ganhava por 2 a 0 dos atuais campeões mundiais até os 34 minutos do segundo tempo. Messi, que havia perdido um pênalti quando o jogo estava 1 a 0, deu uma assistência para Romero fazer o primeiro gol, anotou o segundo e viu Enzo Fernández completar de cabeça cruzamento de Lautaro Martínez para definir a partida.

A Argentina volta a campo no sábado (11), às 22h, em Kansas City. O adversário sai do confronto entre Suíça e Colômbia, que medem forças às 17h desta terça.