Veja o impacto da ausência de Balogun nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos conquistaram nesta quarta-feira (1º) a sua terceira vitória nesta Copa do Mundo de 2026, carimbando o passaporte para as oitavas de final. No entanto, o triunfo por 2 a 0 contra a Bósnia deixou um gosto amargo para os donos da casa: a expulsão do atacante Folarin Balogun pelo árbitro brasileiro Raphael Claus.

O lance crucial aconteceu aos 19 minutos da etapa final. Após um pisão de Balogun em Muharemovic, Claus foi acionado pelo VAR, revisou as imagens no monitor e optou por mostrar o cartão vermelho direto ao norte-americano.

O PESO DA AUSÊNCIA NAS OITAVAS

A suspensão do atacante do Monaco deixará uma enorme lacuna na equipe para o decisivo confronto contra a Bélgica, na próxima segunda-feira, às 21h (de Brasília), em Seattle. Os números traduzem a importância de Balogun no esquema do técnico Mauricio Pochettino:

Artilharia isolada: É o goleador máximo dos Estados Unidos no torneio, com três marcados, sendo o atleta com mais participações diretas em gols.

Volume de jogo: Segundo dados do SofaScore, Balogun lidera o setor ofensivo em finalizações, com média de 3,7 arremates por partida.

Arma de velocidade: Balogun é a principal válvula de escape em velocidade do ataque americano, tendo registrado uma marca de 35,6 km/h durante o Mundial.

Além de valer uma vaga nas quartas de final, a partida contra a Bélgica terá um sabor de revanche para os Estados Unidos. Na Copa do Mundo de 2014, exatamente na fase de oitavas de final, os belgas eliminaram os norte-americanos em um jogo dramático que terminou em 2 a 1 na prorrogação.