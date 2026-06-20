Veja as chances matemáticas de o Brasil passar em 1º no Grupo C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira bateu o Haiti, nesta sexta-feira (19), por 3 a 0, e assumiu a liderança do Grupo C pela vantagem no saldo de gols.

Com os resultados da segunda rodada, Brasil e Marrocos chegam a quatro pontos e brigam para avançar em primeiro lugar na competição. Com os três gols marcados, a seleção canarinho abriu dois gols de diferença para o Marrocos.

Mais cedo, os marroquinos venceram a Escócia por 1 a 0, em Boston. Na próxima rodada, a seleção africana enfrenta a equipe caribenha, matematicamente eliminada do mundial da Fifa.

De acordo com as previsões da Opta Analyst, o Brasil tem 62% de chances de avançar para a fase eliminatória da Copa do Mundo 2026 na primeira colocação do Grupo C.

Antes do fim da partida, no entanto, a ferramenta de predição apontava 68% de chance para o cenário mais favorável ao Brasil.

Já a probabilidade de a seleção do Marrocos ir adiante em primeiro do grupo é de 34%.

Na terceira rodada, a seleção brasileira enfrenta a Escócia, que tem três pontos e 3% de chances de passar para a próxima fase em primeiro.

As duas últimas partidas do grupo acontecem na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília). O Brasil joga no estádio de Miami, na Flórida (EUA).