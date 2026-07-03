'VAR deveria intervir em erros de 200%', diz Modric após queda da Croácia

(UOL/FOLHAPRESS) - O croata Luka Modric reclamou da arbitragem após a derrota por 2 a 1 da Croácia para Portugal. Entre as críticas estão a marcação do pênalti para os portugueses e a anulação do segundo gol croata por impedimento.

O QUE ACONTECEU

Empate de Portugal veio em pênalti. Aos 19 do 2º tempo, Vlasic e Renato Veiga estavam na área em cobrança de escanteio e o croata agarrou o português. O árbitro só marcou após rever o lance no VAR. Na cobrança, Cristiano Ronaldo marcou e empatou o jogo em 1 a 1.

Modric contestou a marcação após o apito final. Para o meia ex-Real Madrid, o lance foi normal e não precisava ser checado pelo VAR. Segundo ele, não haveria interferência se o lance fosse do lado contrário.

"Algumas coisas que aconteceram são inacreditáveis. Esse pênalti? Se fosse ao contrário, o VAR nunca teria se envolvido. O VAR deveria intervir apenas em erros de 200%. Aqui não houve nada disso. Foi disputa normal, os dois se empurraram e caíram. Não se pode marcar um pênalti desses em uma partida dessa importância", disse Modric.

Nos acréscimos do segundo tempo, a Croácia marcou o gol que deixaria o placar em 2 a 2 e levaria o jogo para a prorrogação. Porém, com ajuda do chip na bola, o VAR pegou toque de Matanovic no lance, que deixaria Pasalic em impedimento e, assim, o gol foi anulado. Modric argumentou que viu as imagens e a bola não teria tocado no camisa 20 da Croácia.

"O árbitro disse que Matanovic tocou na bola, mas nós vimos as imagens e os vídeos. Em nenhum momento aparece que ele toca na bola. Então, para mim, se ele não toca na bola, não houve impedimento", afirma Modric.

Modric não revelou se essa foi sua última Copa do Mundo. Antes da partida entre Portugal x Croácia, havia a discussão se seria o último jogo em Copas de Cristiano Ronaldo ou de Modric. Ao final, o meia croata não confirmou se era sua despedida. "Não é hora de falar disso agora. Logo vocês saberão", disse o jogador.

Meia se diz orgulhoso do 2º tempo da Croácia. Mesmo com a eliminação, o jogador falou que sente orgulho do desempenho da seleção no segundo tempo e que agora é "seguir em frente".

Podemos estar orgulhosos de como jogamos o segundo tempo, de como representamos a Croácia. Isso é a Croácia que todos conhecem e respeitam no mundo. Agora é hora de resetar e seguir em frente.Modric