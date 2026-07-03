Valverde assume culpa por eliminação do Uruguai

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Federico Valverde desabafou nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (02), e assumiu a culpa pela eliminação do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo.

O jogador do Real Madrid assumiu a responsabilidade pelo fracasso da seleção uruguaia no torneio. Em publicação no Instagram, Valverde afirmou que não esteve à altura do desafio, mas descartou se aposentar da equipe nacional.

Valverde garantiu que continuará defendendo o Uruguai no futuro. "Eu assumo o fracasso. Assumo totalmente a responsabilidade de não ter conseguido cumprir o meu dever para com a seleção e para com vocês. Eu encarrego-me do fracasso e sei que não estive à altura. Mas em nenhum ponto de vista eu abdicarei de representar o meu país, mesmo que isso me custe a vida."

O meio-campista destacou seu esforço na preparação para a competição. "Fiz tudo o que estava ao meu alcance: me preparei fisicamente e emocionalmente e tentei não repetir o que aconteceu, trabalhando duro durante toda a temporada. Mas, obviamente, não foi suficiente."

Esta é a segunda eliminação seguida do Uruguai na fase de grupos de um Mundial. Na Copa do Mundo do Qatar, em 2022, a seleção celeste também caiu logo na primeira fase da competição.

O jogador admitiu que carrega a dor das duas quedas precoces. "Há uma parte de mim que possivelmente nunca conseguirá superar outra eliminação na primeira rodada, como a que sofri no Mundial do Catar. Aquele espinho ainda está preso. Não sei como nem quando, mas juro pela minha vida que não vou sair dessa seleção sem deixá-la no topo."

Agora, o Uruguai passa por um processo de busca por um novo treinador para o clico de preparação para a Copa do Mundo de 2030. A próxima Fifa está programada para ocorrer entre 21 de setembro e 6 de outubro.