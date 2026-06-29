Utilização de Neymar ante o Japão dependerá do contexto do jogo, afirma Ancelotti

HOUSTON, EUA (FOLHAPRESS) - Depois de ter estreado na Copa do Mundo de 2026 com pouco mais de 15 minutos em campo na vitória por 3 a 0 do Brasil sobre a Escócia, Neymar será novamente opção de banco no duelo eliminatório com o Japão, na tarde de segunda-feira (29), em Houston. Carlo Ancelotti vai avaliar sua entrada ao longo do segundo tempo no NRG Stadium.

"O Neymar está evoluindo muito bem, progredindo, na última semana progrediu muito. É uma pena que não tenha podido treinar todo o tempo em que esteve com a gente. Agora, pode jogar mais de 15 minutos, está bastante bem. Vai depender muito do contexto do jogo, da evolução do jogo de amanhã", afirmou o técnico da seleção.

Já Raphinha, que se lesionou na segunda partida do torneio, continua fora. Ao que tudo indica, Ancelotti manterá a formação utilizada diante dos escoceses, com Rayan na ponta direita. Elogiado pela personalidade e pela qualidade técnica, o garoto de 19 anos provavelmente será mantido no time.

"Bom, não quero dar a escalação, porque não quero que vocês estejam tranquilos", disse o treinador, brincando com os jornalistas em entrevista concedida no palco da partida. "Vou pensar a escalação perfeita. Se dou agora, vocês ficam tranquilos. Se penso eu sobre a equipe, vocês tem que pensar também."

Segundo ele, os jogadores estão bem informados sobre o plano de jogo contra o Japão. O italiano foi criticado após a estreia na Copa, uma atuação ruim com empate por 1 a 1 com Marrocos, porque alguns atletas afirmaram ter tomado ciência da formação no próprio dia da partida, nos arredores de Nova Jersey.

"Bem", respondeu, questionado sobre como dormiria, nos tempos de atleta, sem saber se seria titular no dia seguinte. "Você pensa que o jogador não dorme bem? O jogador que vai jogar sabe. O jogador que não vai é o que não sabe. O colóquio [do técnico com quem vai jogar] é individual. Mas o jogador dorme bem, dorme muito bem. Dorme [de maneira] melhor do que o treinador."

De acordo com Ancelotti, o fato de a partida estar marcada para o meio-dia de Houston não terá grande efeito, já que o NRG Stadium é coberto e climatizado. O que pode afetar o planejamento é a boa qualidade de passe do goleiro Zion Suzuki e dos zagueiros do Japão. O Brasil tem feito gols roubando a bola no ataque, mas terá de ter cautela na marcação adiantada.

"Será um aspecto importante do jogo. A saída de bola do Japão é muito boa. E, quando eles superam a pressão, são muito perigosos. É um aspecto que estamos considerando, qual tipo de pressão temos que fazer", declarou, mais uma vez sem esclarecer que tipo de pressão será essa. "Vou deixar vocês pensando."