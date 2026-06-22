Uruguai vive drama e não sabe o que é vencer sem Suárez em Copas desde 1990

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empate contra Cabo Verde aumentou um jejum no Uruguai. A seleção não sabe o que é vencer um jogo de Copa do Mundo sem a presença de Luis Suárez desde 1990.

SEM SUÁREZ, SEM VITÓRIA

Suárez tinha 13 anos quando o Uruguai venceu seu último jogo em Copas sem ele. Em 21 de junho de 1990, os uruguaios bateram a Coreia do Sul por 1 a 0, na Itália.

Desde então, o Uruguai ficou fora de três Copas e não venceu na última que jogou antes da estreia de Suárez. Em 2002, foram dois empates e uma derrota. A Celeste não se classificou para os Mundiais de 1994, 1998 e 2006.

A 'era Suárez' em Copas começou em 2010 e se estendeu até 2022. Neste período, o Uruguai venceu 10 partidas em Mundiais, todas com o camisa 9 em campo destaque para a campanha de 2010, quando a seleção foi a quarta colocada.

A Copa de 2026 é a primeira sem o centroavante nos últimos 16 anos. E o desempenho é ruim: o Uruguai empatou com a Arábia Saudita por 1 a 1 na estreia e ficou no 2 a 2 com Cabo Verde na segunda rodada, sob os olhares de Suárez no Hard Rock Stadium, em Miami.

O Uruguai vive um drama para se classificar. Com dois pontos conquistados, a seleção está no terceiro lugar do Grupo H.

Para se classificar sem depender de critérios de desempate, a seleção precisa vencer a Espanha e torcer para que Cabo Verde tropece contra a Arábia Saudita. Um empate só servirá se os cabo-verdianos perderem para os sauditas.

A Celeste Olímpica volta a campo na sexta-feira. O duelo contra a Espanha será realizado às 21h (de Brasília), no México.

COMO FICOU O GRUPO H

1º - Espanha: 4 pontos (saldo 4 gols e 4 gols pró)

2º - Uruguai: 2 pontos (saldo 0 e 3 gols pró)

3º - Cabo Verde: 2 pontos (saldo 0 e 2 gol pró)

4º - Arábia Saudita: 1 ponto (saldo -4 gols e 1 gol pró)