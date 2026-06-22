Uruguai é 'alma perdida': mídia internacional reage ao empate com Cabo Verde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cabo Verde e Uruguai empataram por 2 a 2 em disputa do Grupo H na Copa, neste domingo (21), em Miami. Com o resultado da segunda etapa, o time sul-americano e a equipe africana dividem a segunda colocação na chave.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats O resultado aumenta a pressão sobre a seleção uruguaia, que precisa de um bom desempenho em disputa contra a Espanha, favorita do grupo, na última rodada, marcada para sexta-feira (26), às 21h. No mesmo horário, Cabo Verde, que empatou com a Espanha na estreia, enfrenta a Arábia Saudita.

A imprensa internacional destacou a campanha consistente e surpreendente dos cabo-verdianos e apontou que a seleção segue firme no Mundial. A atuação uruguaia foi criticada por jornais.

Veja como a mídia repercutiu a partida.

EL OBSERVADOR (URUGUAI)

O texto assinado pelo jornalista Marcelo Decaux afirma que o "Uruguai foi um ramo do inferno, o colapso de uma falsa ilusão e o reinado do efêmero no empate em 2 a 2 contra Cabo Verde pela Copa do Mundo de 2026".

"Zero ideias, zero futebol, zero criatividade", escreve ele. "A Espanha é o próximo adversário e, a menos que as coisas mudem de forma drástica, tudo acabará em breve."

AS (ESPANHA)

O períodico espanhol diz que a equipe estreante "vira a Copa do Mundo de cabeça para baixo" em cenário que o time uruguaio acumula decepções.

"A equipe de Bielsa é uma alma perdida em busca de sua identidade, com apenas jogadores como Araújo e Canobbio oferecendo algum vislumbre de vida. Em nenhum momento da partida conseguiram fazer Cabo Verde se sentir inferior".

L'ÉQUIPE (FRANÇA)

O jornal francês entende que Cabo Verde continua surpreendendo em sua primeira Copa após empate épico em jogo contra a seleção espanhola. A disputa contra os uruguaios foi emocionante, diz.

"Era razoável pensar que os cabo-verdianos não se recuperariam desse duplo golpe [gols de Maxi Araujo e Augustin Canobbio] pouco antes do intervalo. Mas isso seria subestimá-los", escreve o periódico.

OLÉ (ARGENTINA)

O veículo argentino titula "Uruguai, vítima de mais uma derrota surpreendente para Cabo Verde: 2 a 2".

A publicação avaliou que a seleção sul-americana, comandada por Marcelo Bielsa, não conseguiu superar os africanos e complicou seu futuro no Mundial, já que o time uruguaio enfrentará a Espanha.

"Até os gols, o Uruguai não havia jogado bem no primeiro tempo, falhando em finalizar seus ataques no terço final do campo de forma previsível. Não conseguiam encontrar uma brecha na defesa adversária, dependendo completamente de Valverde e seus chutes ou momentos de inspiração. No entanto, a solidez defensiva de Cabo Verde, que havia aberto o placar antes da primeira pausa para hidratação com uma cobrança de falta de longa distância de Kevin Pina, não se sustentou", avalia o Olé.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (ITÁLIA)

Para o diário italiano, "Cabo Verde está falando sério". Com o desempenho ruim dos uruguaios, a disputa no Grupo H continua acirrada.

"Pode-se chamar de conto de fadas ou surpresa. Mas não é fogo de palha", afirma o veículo sobre os resultados da seleção africana.

MARCA (ESPANHA)

No site, o periódico espanhol destaca que "ninguém consegue vencer Cabo Verde".

O país "continua sua história de amor" neste Mundial. A seleção uruguaia está em apuros e precisa vencer a Espanha para se classificar, afirma o jornal.

"Após o empate surpreendente contra a Espanha, a seleção repetiu o feito contra o Uruguai, graças a erros defensivos dos comandados de Bielsa, que presentearam os africanos com dois gols históricos", registra o veículo.