Único haitiano a marcar contra Brasil faz pedido a seleção na Copa

(UOL/FOLHAPRESS) - O ex-meia haitiano James Marcelin, projetou o duelo entre Brasil x Haiti na Copa do Mundo e fez um pedido aos conterrâneos.

Marcelin é o único haitiano a balançar as redes contra o Brasil. Ele marcou em duelo na Copa América Centenário, em 2016, que terminou com vitória por 7 a 1 para a seleção brasileira.

"Foi incrível. [...] Eu nunca poderia imaginar. Eu marquei alguns gols pelo Haiti, mas esse significou muito mais. Muita gente no Haiti torce para o Brasil e para a Argentina, então foi importante para os torcedores. Eles amaram", disse Marcelin em entrevista à Fifa.

Para o ex-jogador, Haiti caiu em um dos grupos mais difíceis da Copa. Ainda assim, ele mantém as esperanças de que a seleção possa fazer um bom papel.

"Espero que eles possam jogar bem e deixar o país orgulhoso. É um grupo difícil para o Haiti, mas qualquer coisa pode acontecer no futebol."

Haiti fez jogo duro na estreia, mas saiu de campo derrotado. Após o revés por 1 a 0 para a Escócia, os haitianos tem a seleção brasileira pelo caminho mais uma vez; o jogo é na próxima sexta (19), às 21h30 (de Brasília).

Brasil e Haiti se enfrentaram três vezes na história, com três goleadas para os brasileiros. Os primeiros dois encontros, em 1974 (4 a 0) e, em 2004 (6 a 0) foram em amistosos; o único jogo em competições foi exatamente o de 2016.