Unai Simón, da Espanha, derruba recorde de tempo sem tomar gol em Copas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória da Espanha por 3 a 0 sobre a Áustria nesta quinta-feira (2) manteve a seleção de Luis de la Fuente como uma das que ainda não foram vazadas nesta Copa do Mundo, ao lado do México, e garantiu a quebra de um recorde.

Com o placar, o goleiro Unai Simón chegou a 519 minutos consecutivos sem tomar gol em Mundiais, ultrapassando a marca de 517 minutos do italiano Walter Zenga na edição de 1990.

A sequência teve início após uma derrota na Copa do Qatar, em 2022. Ainda na fase de grupos, os espanhóis cederam a virada por 2 a 1 para o Japão, que marcou os gols no início do segundo tempo. Na ocasião, Simón garantiu seus primeiros 39 minutos com a meta intacta.

Depois, o empate de 0 a 0 contra o Marrocos, mantido durante a prorrogação, ampliou a contagem. A Espanha acabou eliminada nos pênaltis, desconsiderados no cálculo.

No torneio deste ano, disputado no México, no Canadá e nos Estados Unidos, a seleção campeã em 2010 segue sem tomar gols desde a estreia, o frustrante 0 a 0 diante do novato Cabo Verde.

Na primeira fase, ainda venceu a Arábia Saudita por 4 a 0 e depois matou as chances de classificação do Uruguai, derrotando-o por 1 a 0.

Pouco exigente para o jogador do Athletic Bilbao, a partida diante da Áustria ampliou a marca, que ainda pode se estender nas oitavas de final, contra Portugal ou Croácia -ambos jogam nesta quinta para decidir quem enfrenta os espanhóis.