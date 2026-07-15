'Uma lição para o mundo', dizem jornais da Espanha; 'Dominados e eliminados', dizem franceses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vitória espanhola sobre a França por 2 a 0, nesta terça-feira (14), na semifinal da Copa do Mundo de 2026, foi recebida com euforia pelos jornais da Espanha e com críticas à apatia da seleção comandada por Didier Deschamps na imprensa francesa.

"Outra vez é verdade!", estampou o Marca na primeira página. O períodico espanhol exaltou a atuação do lateral-direito Pedro Porro, autor do segundo gol da Furia Roja, e dos meio-campistas Rodri e Fabián Ruiz.

Em tom confiante, o também espanhol Ás estampou a primeira página: "Uma lição para o mundo". A conquista de 16 anos atrás, na África do Sul, segue viva no imaginário do país ibérico e deve ser evocada nos próximos dias por torcedores e pela imprensa local, como fez o diário esportivo logo após a classificação da Espanha.

"Troque Durban por Dallas, substitua Puyol por Oyarzabal e Porro, e a história tem um final feliz: chegar à final da Copa do Mundo pela segunda vez na nossa história", escreveu Hector Martinez.

Na França, a derrota para a Espanha foi amarga. Os principais veículos de imprensa se mostraram decepcionados pela expectativa frustrada de uma revanche, dois anos após a eliminação para os comandados de Luis de la Fuente na Euro 2024.

"Les Bleus dominados e eliminados pela Roja na semifinal", dizia a manchete do francês Le Monde logo após o apito final.

O L'Équipe manchetou a página principal com "O acidente em Dallas". O periódico classificou a equipe de Deschamps como "sufocada em todas as áreas do jogo" em 90 minutos. Também exaltou a atuação espanhola: "uma equipe impressionante", dizia ainda nas primeiras linhas da cobertura pós-jogo.

Assim como o Le Monde, os franceses do L'Équipe lembraram a derrota da França na Euro 2024.

A principal manchete do Le Figaro veio em tom de lamento. "O sonho acabou para os Bleus."

"Após desempenho desastroso contra uma excelente Espanha, o time francês deu adeus à busca pela terceira estrela", resumiu o veículo.

Na Inglaterra, o Telegraph não perdeu a chance de provocar os vizinhos ao sul. "Favorita, França é eliminada pela Espanha na semifinal da Copa do Mundo."

O jornal avaliou a atuação do técnico francês no confronto: "Para Deschamps, eliminado por De la Fuente na Euro 2024, foi uma humilhação no último jogo à frente da França".