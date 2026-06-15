Uma das favoritas ao título, França encara o Senegal, seu algoz em 2002, na estreia

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Uma das favoritas ao título, a França estreia na Copa do Mundo 2026 nesta terça (16), contra o Senegal, em Nova Jersey.

A equipe bicampeã mundial (1998, 2018), liderada pelo técnico Didier Deschamps, chega com o objetivo de ao menos atenuar na memória a derrota para a Argentina na final da Copa do Qatar, em 2022, quando perdeu para o time de Lionel Messi nos pênaltis.

Para começar bem, terá de superar a forte seleção africana e o fantasma de outro encontro.

Na Copa de 2002, a França também era uma das favoritas. Vinha, afinal, de um ciclo vitorioso que incluía os títulos da Copa de 1998 e da Euro de 2000. A estreia, em Seul, na Coreia do Sul, foi exatamente contra Senegal, que surpreendeu os europeus por 1 a 0.

Os africanos chegariam às quartas de final daquele Mundial, sendo eliminados pela Turquia. A França parou na primeira fase.

Desta vez, ainda que "com ambições válidas para levar o troféu", porém, o treinador afirmou que ainda não considera o seu time o favorito. "Temos muito potencial, mas não vou dizer que a França é melhor do que as outras equipes. O grande favorito é a Espanha", disse Deschamps nesta segunda (15), antes do empate dos espanhóis com Cabo Verde.

Do outro lado, também há um sabor amargo. Senegal conquistou a última Copa Africana de Nações contra Marrocos em campo, mas teve a vitória anulada após o time deixar o gramado temporariamente durante a final, em protesto contra a marcação de um pênalti nos acréscimos.

A estrela da seleção senegalesa, Sadio Mané, hoje no Al-Nassr, da Arábia Saudita, disputa sua segunda Copa, depois de ficar de fora do Qatar devido a uma lesão.

Do lado francês, Kylian Mbappé, recordista de gols em finais da Copa (4), mira outras marcas. Com 12 gols em Mundiais até hoje, pode superar Miroslav Klose (16) e se tornar, aos 27 anos, o maior artilheiro da história do torneio.

Os dois times não são rivais quaisquer. Simbolizam, no imaginário do torcedor, a disputa histórica entre metrópoles e colônias -Senegal conquistou sua independência da França em 1960.

Pelo menos 18 dos 26 atletas da seleção francesa, incluindo Mbappé, são filhos de imigrantes naturalizados franceses, a maioria originária do Norte africano ou da África Ocidental.

Do lado senegalês, há movimento semelhante. O zagueiro e capitão Kalidou Koulibaly nasceu em território francês, filho de pais imigrantes senegaleses.

FRANÇA x SENEGAL

Grupo I | 16 de junho, às 16h. MetLife Stadium, East Rutherford (Nova Jersey)

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