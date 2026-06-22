'Um livro não seria suficiente para escrever tudo que aprendi com ele', diz Enzo Fernández sobre Messi

DALLAS, EUA (FOLHAPRESS) - Há dez anos, quando ainda era um jovem de 15 anos da base do River Plate, o meia Enzo Fernández publicou uma carta dirigida a Lionel Messi, após o astro anunciar que não defenderia mais a seleção argentina, depois das críticas de torcedores e imprensa pela derrota para o Chile na final da Copa América.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Na carta, Enzo criticava a pressão em cima do camisa 10 e pediu que ele reconsiderasse sua decisão, o que Messi de fato acabou fazendo algumas semanas depois.

Eleito o melhor jogador jovem do torneio da Fifa em 2022, no Qatar, na campanha rumo ao tricampeonato, e consolidado hoje como um dos nomes de confiança de Lionel Scaloni no meio de campo da alviceleste, o meia do Chelsea relembrou neste domingo (21) a carta escrita há dez anos e rasgou elogios ao seu companheiro de equipe.

"Lembro-me muito bem da carta; foi um momento difícil para todos os argentinos. Hoje, eu escreveria algo mais emocionante, porque compartilhei muita coisa com ele. Ele é uma grande pessoa, um grande jogador. Um livro não seria suficiente para escrever tudo o que aprendi com ele", afirmou Enzo em entrevista no AT&T Stadium, às vésperas do duelo contra a Áustria pela segunda rodada do grupo J.

"Esperamos uma equipe austríaca que jogue de forma direta, agressiva no meio campo", falou o meio-campista ao projetar o duelo contra os europeus.

Aos 25 anos, o jogador de San Martín, Buenos Aires, também refletiu sobre seu amadurecimento desde a última edição do torneio da Fifa.

"Sinto muitas diferenças. Quatro anos se passaram. Aprendi muito no Chelsea com os treinadores, e aqui na seleção meu papel mudou junto com o meu jogo. Hoje me sinto mais maduro na seleção. Quando cheguei, eu era apenas um garoto. Venho me esforçando, adicionando coisas ao meu jogo para ser mais completo."

Apesar do novo status com que chega à edição do Mundial deste ano, Enzo disse que não se considera dono da posição no meio de campo da alviceleste.

"Não me sinto titular. Sempre que tenho uma chance, tento dar o meu máximo, defender meu país e fazer tudo o que posso para que o time vença."

Ele afirmou ainda ter sido um "baque" começar a campanha no Qatar com uma derrota para a Arábia Saudita, emendando que começar a caminhada com uma vitória "é favorável porque dá muita confiança."