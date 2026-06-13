Um dia após tempestade, estreia do Brasil na Copa deve ter calor de 31°C

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra Marrocos, neste sábado (13), deve acontecer sob forte calor no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A bola rola às 19h (de Brasília), ou seja, às 18h locais.

A previsão é de que a temperatura esteja por volta de 31°C. O céu deve estar parcialmente nublado, segundo previsão de veículos locais, e a chance de chuva é praticamente de 0%.

O cenário deve ser completamente oposto ao de ontem. Uma tempestade caiu nos arredores do MetLife Stadium por volta do mesmo horário da partida de hoje e ligou o alerta. Um pouco antes, o técnico Carlo Ancelotti e o atacante Vini Jr. deram entrevista coletiva dentro do estádio.

A partida, assim como todas da Copa, terá pausa para hidratação dos atletas. Os jogos do Mundial são parados na metade de cada tempo por cerca de dois minutos.

Brasil x Marrocos será o primeiro jogo em Nova Jersey nesta Copa do Mundo. Além desse duelo, outros sete serão realizados lá: quatro pela fase de grupos (França x Senegal, Noruega x Senegal, Equador x Alemanha e Panamá x Inglaterra), um pela fase de playoffs, um das oitavas e a final.