'Um ciborgue aniquila o Brasil': eliminação para a Noruega repercute na imprensa mundial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Um ciborgue aniquila o Brasil", manchetou o jornal esportivo espanhol Marca sobre a eliminação para a Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, neste domingo (5).

"Os vikings chegaram e conquistaram a América, com Erling Braut Haaland liderando o ataque", escreveu José María Rodríguez. "O atacante destruiu o sonho brasileiro na reta final de uma partida espetacular com chutes imponentes, dignos de um atacante lendário, quase imparáveis."

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Diego Macias abriu sua análise no argentino Olé com uma reflexão sobre o passado da seleção.

"Você se lembra do Brasil que amava ter a posse de bola? Aquele que venerava seus belos passes? Aquele com times sonhadores e criativos? Aquele que via o futebol total como uma religião? A modernidade varreu tudo isso, e esta seleção joga, vence e perde com uma fórmula diferente."

O Guardian destacou que Neymar estava "em lágrimas" e parecia "inconsolável". "Não é para menos: essa era sua última chance de ganhar uma Copa do Mundo." O diário britânico observou ainda que o norueguês Erling Haaland tinha um sorriso irônico no rosto.

"O Brasil se retraiu, se retraiu, se retraiu e se retraiu. Será que pensaram que os noruegueses acabariam sucumbindo ao seu brasileirismo e deixariam o gol escapar?", perguntou o Guardian. "Ou será que subestimaram os adversários e acharam que eles cometeriam um erro? Que atuação estranhamente apática e sem inspiração."

O espanhol AS destacou o pênalti perdido por Bruno Guimarães no início da partida: "Uma falha que desembocou em caos", dizia a manchete.

"Bruno Guimarães teve a chance de colocar o Brasil em vantagem em uma cobrança de pênalti, uma decisão que muitos não entenderam. O meio-campista do Newcastle assumiu a responsabilidade e cobrou sem brilho, obrigando Nyland a fazer a defesa", escreveu Juan Lopesino.

La Gazzetta dello Sport exclamou: "Haaland é maior que o Brasil! Dois gols magníficos castigam uma seleção apática, e Ancelotti é mandado para casa."

Fabio Licari escreveu no jornal italiano que, há alguns anos, a eliminação do Brasil pela Noruega poderia ter sido o fim do mundo, mas que a Copa do Mundo virou de cabeça para baixo. "Nem mesmo Ancelotti fez um milagre, e isso é dizer muito vindo do técnico mais vitorioso da história."

Sobre uma foto dos jogadores brasileiros ajoelhados no campo, o francês L'Equipe manchetou: "Haaland faz o Brasil chorar."

The Athletic, a plataforma esportiva do New York Times, chamou a eliminação do Brasil para a Noruega de "surpresa" e ironizou Neymar.

"É extremamente divertido ver o ícone brasileiro Neymar tão perturbado pela Noruega, a ponto de sentir a necessidade de menosprezar Orjan Nyland, mais conhecido, antes deste torneio, como um goleiro reserva mediano na segunda divisão inglesa", escreveu Cruz de Beren no jornal americano.