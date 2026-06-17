Turma 40+ bate recorde na Copa de 2026 com 8 jogadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Habitualmente, todos os olhos se voltam para as jovens promessas na Copa do Mundo. A Fifa tem até um prêmio especial para o melhor jogador com até 21 anos, entregue oficialmente desde 2006, quando o alemão Lukas Podolski saiu agraciado.

Porém, no Mundial de 2026, outra turma também chama a atenção: a dos quarentões. São oito jogadores que esbanjam experiência na carreira, mas com histórias bem distintas na competição.

O número pode parecer irrelevante diante dos cerca de 1.248 atletas presentes na competição, mas não é fácil ser listado para jogar uma Copa do Mundo nessa idade.

Antes da competição nos EUA, México e Canadá, somados todos os Mundiais, apenas sete jogadores 40+ estiveram no torneio. O primeiro, e principal destaque, foi Dino Zoff, o goleiro italiano que parou o Brasil em 1982 e ergueu a taça de campeão.

Nesta edição, o principal representante do clube 40+ é, claro, Cristiano Ronaldo. O atacante português que perdeu para Podolski o prêmio de melhor jovem de 2006, chega para a sua sexta Copa aos 41 anos.

Cris nunca teve um grande desempenho no torneio e soma apenas 8 gols nas cinco primeiras participações. No entanto, ele acabou de ser igualado por Messi como os únicos jogadores a marcarem em cinco Copas. Mas só o luso pode ser hexa em 2026.

Outro com o Linkedin da Copa bem preenchido é Luka Modric, 40. Depois de um inesperado vice-campeonato em 2018 e do terceiro lugar em 2022 eliminando o Brasil nas quartas de final, poucos imaginavam o maestro croata em ação novamente na competição.

Aliás, quando o torneio do Qatar chegou ao fim, a conversa era se o croata, aos 37 anos, tinha gás para chegar até a Eurocopa-2024. Teve. E guardou um pouquinho para 2026, agora, sim, sua última Copa.

Maior ídolo do futebol da Bósnia, Edin Dzeko, 40, está apenas em seu segundo Mundial, que equivale ao segundo do país. No primeiro, no Brasil, fez apenas um gol.

Recordista de gols e de partidas da seleção, desta vez, o atacante que já fez dupla com Grafite no Wolfsburg é quase um segundo técnico fora das quatro linhas. Na estreia da Bósnia, empate em 1 a 1 contra o coanfitrião Canadá, ele não saiu do banco. Mas deve dar o ar da sua graça ainda na primeira fase.

Os outros cinco quarentões da Copa de 2026 jogam na mesma posição: no gol. E dois deles têm menos chances de serem utilizados. O primeiro é Guillermo Ochoa, do México, um dos países-sede.

Ochoa pode terminar sua história em Copas como começou, no banco. Foi terceiro goleiro em 2006, segundo em 2010 e um dos principais destaques da seleção mexicana em 2014, 2018 (eliminado contra o Brasil nas oitavas de final) e 2022.

Na vitória do México por 2 a 0 diante da África do Sul, o arqueiro acompanhou da reserva a atuação de Raúl Rangel, 26. Caso o México alcance a semifinal, no dia 14 de julho, Ochoa pode ouvir o hino de seu país já com 41 anos faz aniversário na véspera, dia 13. Depois da competição, Ochoa indicou que deve se aposentar.

Mais velho do clube, o escocês Craig Gordon, 43, precisou disputar cinco eliminatórias até realizar o sonho de ver sua seleção na Copa.

No entanto, uma lesão no ombro tirou sua chance de jogar na estreia, na vitória por 1 a 0 contra o Haiti Angus Gunn, 30, assumiu a titularidade e deve mantê-la contra Marrocos e Brasil.

Já o alemão Manuel Neuer deixou a aposentadoria da seleção de lado e voltou à seleção como titular. Na estreia, contra a fraca equipe de Curaçao, perdeu uma ótima oportunidade de ampliar seu número de "clean sheets" (jogos sem ser vazado) na vitória por 7 a 1.

Por enquanto, são 7 partidas sem sofrer gols os recordistas são o inglês Peter Shilton e o francês Fabien Barthez.

Outro goleiro com a mesma marca de Neuer é o uruguaio Muslera, o mais novo integrante do time dos 40. O atleta fez aniversário um dia depois de sua estreia, em Miami, no empate de 1 a 1 contra a Arábia Saudita.

A lista dos quarentões seria encerrada apenas com um nome que faz parte das estatísticas. Mas a atuação de Vozinha, goleiro de Cabo Verde, o colocou como um dos principais destaques da primeira rodada da Copa. Após garantir o 0 a 0 contra a Espanha, Vozinha foi eleito o craque da partida.

Curiosamente, um pouco antes do Mundial, o goleiro se despediu de seu clube, o Chaves, da segunda divisão portuguesa. Se nada mudar, Vozinha estará desempregado em julho.