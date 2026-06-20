Tunísia x Japão será o jogo número 1.000 das Copas do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O confronto entre Tunísia e Japão, à 1h da madrugada deste domingo (21) (de Brasília), pelo Grupo F, será o milésimo jogo da história das Copas do Mundo, que teve sua primeira edição em 1930, no Uruguai, vencida pela seleção anfitriã.

A edição deste ano, sediada em parceria por Estados Unidos, Canadá e México, será a 23ª nos 96 anos da competição organizada pela Fifa.

Até a vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Austrália, nesta sexta-feira (19), a entidade computava 2.811 gols em 993 jogos, com média de 2,83 gols por partida.

Por ser a única seleção a disputar todas as edições dos Mundiais, o Brasil soma mais jogos disputados: 115, apenas dois a mais que a Alemanha. Em terceiro está a Argentina, com 83.

Entre os jogadores, o craque argentino Lionel Messi lidera com 27 partidas, seguido pelos alemães Lothar Matthäus (25) e Miroslav Klose (24).

Em relação aos países mais goleadores, Brasil e Alemanha disputam a liderança a cada edição. Atualmente, são os europeus que estão na frente, com 239, contra 238 do Brasil (antes do duelo contra o Haiti).

Em nota publicada no seu site oficial, a Fifa destaca a importância do milésimo jogo para explicar a expansão do futebol pelo mundo, que pode ser observada na atual edição, a primeira com a participação de 48 seleções.

O duelo entre tunisianos e japoneses é um exemplo dessa internacionalização do esporte, encarado desta forma pelos dois países.

"Poder participar da milésima partida da Copa do Mundo é verdadeiramente simbólico", disse à Fifa o meio-campista e capitão da Tunísia, Ellyes Skhiri.

"Jogar uma partida de Copa é sempre uma honra e um sonho realizado, mas participar da milésima é muito especial. Faz você apreciar toda a história desta competição: as maiores partidas, os maiores jogadores que escreveram os capítulos mais incríveis na história da Copa", afirmou o jogador.

O técnico do Japão, Hajime Moriyasu, também expressou sua honra em disputar o milésimo jogo em Monterrey, no México.

"Acredito que o futebol é o esporte mais popular do mundo e um dos meios mais poderosos de conectar pessoas ao redor do globo", disse Moriyasu ao site da Fifa. "Nesta Copa do Mundo também, já estamos testemunhando torcedores de diferentes países interagindo uns com os outros, independentemente da nacionalidade. Acredito que o futebol conecta pessoas, nações e culturas e que, em última análise, tem o poder de trazer paz."

A centésima partida da competição foi a disputa da medalha de bronze entre Áustria e Uruguai na Copa de 1954, na Suíça, que terminou com o primeiro título da Alemanha Ocidental.

A 500ª partida foi disputada por quatro equipes, devido aos horários simultâneos da fase de grupos da edição de 1994, disputada por 24 equipes nos EUA: Argentina x Bulgária e Grécia x Nigéria.

Seleções com mais jogos*

Brasil 115

Alemanha 113

Argentina 89

Itália 83

Inglaterra 75

Jogadores com mais jogos

Lionel Messi (ARG) 27

Lothar Matthäus (ALE) 25

Miroslav Klose (ALE) 24

Seleções mais goleadoras

Alemanha 239

Brasil 238

Argentina 155

França 139

Itália 128

Artilheiros das Copas

Miroslav Klose (ALE) e Messi (ARG) 16

Ronaldo 15

Mbappé (FRA) e Gerd Müller (ALE) 14

Jogador mais jovem em uma final

17 anos e 249 dias

Pelé

Brasil 5 x 2 Suécia, em 1958

Jogador mais jovem a fazer gol

17 anos e 239 dias

Pelé

Brasil 1 x 0 País de Gales, em 1958

Jogador mais jovem a atuar na Copa

17 anos e 41 dias

Norman Whiteside (Irlanda do Norte)

Iugoslávia 0 x 0 Irlanda do Norte, em 1982

Jogador mais velho em uma final

40 anos e 133 dias

Dino Zoff (ITA)

Itália 3 x 1 Alemanha, em 1982

Jogador mais velho a fazer gol

42 anos e 39 dias

Roger Milla (CAM)

Rússia 6 x 1 Camarões, em 1994

Jogador mais velho a atuar na Copa

45 anos e 161 dias

Essam Elhadary (EGT)

África do Sul 2 x 1 Egito, em 2018

*Até o jogo Estados Unidos 2 x 0 Austrália, nesta sexta-feira (19)