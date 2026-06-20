Tunísia x Japão será o jogo número 1.000 das Copas do Mundo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O confronto entre Tunísia e Japão, à 1h da madrugada deste domingo (21) (de Brasília), pelo Grupo F, será o milésimo jogo da história das Copas do Mundo, que teve sua primeira edição em 1930, no Uruguai, vencida pela seleção anfitriã.
A edição deste ano, sediada em parceria por Estados Unidos, Canadá e México, será a 23ª nos 96 anos da competição organizada pela Fifa.
Até a vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Austrália, nesta sexta-feira (19), a entidade computava 2.811 gols em 993 jogos, com média de 2,83 gols por partida.
Por ser a única seleção a disputar todas as edições dos Mundiais, o Brasil soma mais jogos disputados: 115, apenas dois a mais que a Alemanha. Em terceiro está a Argentina, com 83.
Entre os jogadores, o craque argentino Lionel Messi lidera com 27 partidas, seguido pelos alemães Lothar Matthäus (25) e Miroslav Klose (24).
Em relação aos países mais goleadores, Brasil e Alemanha disputam a liderança a cada edição. Atualmente, são os europeus que estão na frente, com 239, contra 238 do Brasil (antes do duelo contra o Haiti).
Em nota publicada no seu site oficial, a Fifa destaca a importância do milésimo jogo para explicar a expansão do futebol pelo mundo, que pode ser observada na atual edição, a primeira com a participação de 48 seleções.
O duelo entre tunisianos e japoneses é um exemplo dessa internacionalização do esporte, encarado desta forma pelos dois países.
"Poder participar da milésima partida da Copa do Mundo é verdadeiramente simbólico", disse à Fifa o meio-campista e capitão da Tunísia, Ellyes Skhiri.
"Jogar uma partida de Copa é sempre uma honra e um sonho realizado, mas participar da milésima é muito especial. Faz você apreciar toda a história desta competição: as maiores partidas, os maiores jogadores que escreveram os capítulos mais incríveis na história da Copa", afirmou o jogador.
O técnico do Japão, Hajime Moriyasu, também expressou sua honra em disputar o milésimo jogo em Monterrey, no México.
"Acredito que o futebol é o esporte mais popular do mundo e um dos meios mais poderosos de conectar pessoas ao redor do globo", disse Moriyasu ao site da Fifa. "Nesta Copa do Mundo também, já estamos testemunhando torcedores de diferentes países interagindo uns com os outros, independentemente da nacionalidade. Acredito que o futebol conecta pessoas, nações e culturas e que, em última análise, tem o poder de trazer paz."
A centésima partida da competição foi a disputa da medalha de bronze entre Áustria e Uruguai na Copa de 1954, na Suíça, que terminou com o primeiro título da Alemanha Ocidental.
A 500ª partida foi disputada por quatro equipes, devido aos horários simultâneos da fase de grupos da edição de 1994, disputada por 24 equipes nos EUA: Argentina x Bulgária e Grécia x Nigéria.
Seleções com mais jogos*
Brasil 115
Alemanha 113
Argentina 89
Itália 83
Inglaterra 75
Jogadores com mais jogos
Lionel Messi (ARG) 27
Lothar Matthäus (ALE) 25
Miroslav Klose (ALE) 24
Seleções mais goleadoras
Alemanha 239
Brasil 238
Argentina 155
França 139
Itália 128
Artilheiros das Copas
Miroslav Klose (ALE) e Messi (ARG) 16
Ronaldo 15
Mbappé (FRA) e Gerd Müller (ALE) 14
Jogador mais jovem em uma final
17 anos e 249 dias
Pelé
Brasil 5 x 2 Suécia, em 1958
Jogador mais jovem a fazer gol
17 anos e 239 dias
Pelé
Brasil 1 x 0 País de Gales, em 1958
Jogador mais jovem a atuar na Copa
17 anos e 41 dias
Norman Whiteside (Irlanda do Norte)
Iugoslávia 0 x 0 Irlanda do Norte, em 1982
Jogador mais velho em uma final
40 anos e 133 dias
Dino Zoff (ITA)
Itália 3 x 1 Alemanha, em 1982
Jogador mais velho a fazer gol
42 anos e 39 dias
Roger Milla (CAM)
Rússia 6 x 1 Camarões, em 1994
Jogador mais velho a atuar na Copa
45 anos e 161 dias
Essam Elhadary (EGT)
África do Sul 2 x 1 Egito, em 2018
*Até o jogo Estados Unidos 2 x 0 Austrália, nesta sexta-feira (19)