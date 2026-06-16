Tunísia demite técnico após goleada de 5 a 1 na estreia da Copa do Mundo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Tunísia respondeu à goleada de 5 a 1 sofrida no jogo contra a Suécia, na Copa do Mundo, demitindo o técnico Sabri Lamouchi e substituindo-o pelo francês Hervé Renard, anunciou a federação na TV nacional nesta segunda-feira (15).
Lamouchi é o primeiro técnico na história da Copa do Mundo a ser demitido após apenas um jogo.
Renard comandou a Arábia Saudita na surpreendente vitória contra a Argentina, que viria a ser campeã, na Copa do Mundo de 2022 no Catar, e desde então treinou a seleção feminina da França.
"O presidente da Federação Tunisiana de Futebol, Moez Nassari, anunciou que um acordo oficial foi alcançado com o técnico francês Hervé Renard para que ele assuma o comando da seleção nacional de futebol até o final da Copa do Mundo de 2026", informou a emissora pública tunisiana.
Lamouchi, de 54 anos, estava no cargo desde janeiro.
O ex-jogador da seleção francesa venceu apenas uma de suas cinco partidas no comando, uma vitória de 1 a 0 sobre o Haiti.
A pesada derrota para a Suécia no domingo (14) deixa a Tunísia com uma tarefa difícil para avançar à fase eliminatória.
Os tunisianos enfrentam o Japão na próxima partida do Grupo F, no sábado (20), antes de encarar a Holanda.