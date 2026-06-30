'Tudo pode acontecer', diz atacante da Noruega sobre embate com Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Eleito melhor em campo na vitória da Noruega sobre a Costa do Marfim, Antonio Nusa projetou uma "grande partida" contra a seleção brasileira, no domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Nós estamos aqui por um motivo, sabe? Porque vencemos e somos uma boa equipe. Então, tudo pode acontecer. É apenas um jogo, então com certeza será uma grande partida. E, sabe, que vença o melhor", disse o atacante norueguês na zona mista.

O atacante exaltou o triunfo desta terça-feira (30) e afirmou que "aconteça o que acontecer daqui para frente, será algo ainda maior". Contra a Costa do Marfim, a Noruega conquistou seu primeiro triunfo em mata-matas de Copa do Mundo de sua história.

"Dia de hoje já foi um dos maiores momentos. Então, aconteça o que acontecer daqui para frente, será algo ainda maior. Por isso, precisamos simplesmente aproveitar o momento. É incrível fazer parte disso e estou muito feliz por isso", disse Nusa.

A Noruega vai enfrentar o Brasil no domingo, pelas oitavas de final. A partida será em Nova Jersey (EUA), às 17h (de Brasília).