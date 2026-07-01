Tuchel diz que altitude será vantagem para México

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após virar contra a RD Congo, a Inglaterra agora terá o México pela frente nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para o técnico Thomas Tuchel, a equipe anfitriã já começa o duelo em vantagem por conta da altitude da Cidade do México, onde a partida acontecerá no domingo (5).

Tuchel disse que não haverá tempo suficiente para que os jogadores se adaptem à altitude. A capital mexicana está 2.240 metros acima do nível do mar.

"Pelo que sabemos, não há como nos adaptarmos à altitude. Essa é uma enorme vantagem que o México terá. Esse processo leva muito tempo, e nós teremos apenas três dias entre este jogo e o próximo. Fisicamente, é simplesmente impossível se adaptar a uma altitude tão elevada nesse período", disse Tuchel, em coletiva de imprensa.

A Inglaterra avançou às oitavas após virada contra a RD Congo. Cipenga abriu o placar para a seleção africana, mas Harry Kane salvou os ingleses com dois gols na etapa final.

O técnico ressaltou, entretanto, que a altitude já era algo previsto para a seleção inglesa. "Já sabíamos disso antes. É apenas uma desvantagem com a qual teremos de lidar. E acho que mostramos hoje a atitude certa, de que estamos prontos para enfrentar esse desafio. É a partir daí que seguimos em frente", disse.

A Inglaterra voltará ao Estádio Azteca, onde foi derrotada pela Argentina em 1986. A partida que ficou famosa pelo gol de mão de Maradona terminou com vitória argentina por 2 a 1, nas quartas de final daquela Copa.

Tuchel disse que sua equipe precisa do desafio. "Talvez seja um dos confrontos mais bonitos e empolgantes que se pode disputar: enfrentar o México no Azteca. E haverá muitos, muitos, muitos obstáculos pela frente".

"Sem falar na altitude, que, naturalmente, será uma grande desvantagem para nós, porque não temos como nos adaptar fisicamente a ela. Em quatro dias, isso é simplesmente impossível. E talvez surjam outros obstáculos também, mas estamos prontos para isso. Precisamos desse desafio", afirmou ainda o técnico.

O jogo contra o México está marcado para domingo (5). O pontapé inicial será às 21h (de Brasília), na Cidade do México.

'PIOR INÍCIO POSSÍVEL'

Na saída de campo, Tuchel elogiou o esforço do elenco da Inglaterra na partida. O treinador disse que a equipe seguiu acreditando na vitória mesmo estando atrás do placar.

"Continuamos acreditando. Tivemos o pior início possível. O primeiro chute deles foi o primeiro gol. Depois disso, tudo ficou ainda mais difícil. Após a primeira pausa para hidratação, passamos a controlar o jogo. Acho que deveríamos ter tido um pênalti. Os jogadores que entraram deram tudo de si, e conseguimos a vitória. Foi um triunfo merecido, mas tivemos de trabalhar muito por ele", disse o comandante da Inglaterra.

O treinador também não quer que a Inglaterra perca o aspecto mental durante as partidas. "Precisamos ter essa mentalidade: se o jogo fica difícil, ele fica difícil, mas não podemos perder a paciência nem a confiança. O goleiro deles [Lionel Mpasi] foi incrível pelas defesas que fez", afirmou Tuchel.