Tuchel critica pênalti e sul-americanos no VAR
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, criticou a presença de três árbitros sul-americanos na cabine do VAR em partida contra o México, na segunda fase da Copa do Mundo, neste domingo (5), no Estádio Azteca.
Tuchel reclamou de pênalti marcado no segundo tempo. Harry Kane chutou o pé de Gutierrez, do México, ao tentar afastar uma bola na grande área inglesa.
O árbitro australiano Alireza Faghani foi chamado pelo VAR e decidiu pela marcação da penalidade. Tuchel afirmou que a arbitragem "simplesmente não é boa o suficiente" e culpou os sul-americanos do VAR.
"Os árbitros simplesmente não são bons o suficiente. Os quartos árbitros simplesmente não são bons o suficiente. Esse é o ponto. Hoje, acho que eram três. Eu vi isso direito? Que havia três pessoas da América do Sul no VAR em um jogo como este? Acho que sim. Vi isso antes da partida. Posso estar enganado... Mas, se foi isso que eu vi, se isso estiver correto, é simplesmente... o VAR reverte a decisão. Isso é um erro claro e óbvio, pelo erro, pelo pênalti, com certeza. O VAR interfere. Ele nem sequer marcou a falta. Ele nem sequer transformou um cartão amarelo em vermelho. Eles revertem uma situação em que ele nem sequer marcou falta. Não. O árbitro não é bom o suficiente. Os quartos árbitros não são bons o suficiente", disse Tuchel à BBC.
Nicolas Gallo, da Colômbia, era o árbitro de vídeo principal. Juan Lara, do Chile, era o assistente, enquanto o supervisor de VAR foi Juan Soto, da Venezuela.
A Inglaterra se classificou às quartas de final da Copa do Mundo. Em um jogo agitado e com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, os ingleses venceram por 3 a 2, com gols de Bellingham (duas vezes) e Harry Kane, de pênalti.