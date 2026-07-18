Trump sugere nova Copa nos EUA: 'Mas dessa vez sem Canadá e México'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, afirmou que gostaria que o país sediasse uma outra edição da Copa do Mundo, mas sem a divisão com México e Canadá, como foi em 2026.

A declaração foi dada por ele ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa. A dupla estava em um evento na Trump Tower, em Nova York.

"Vocês deveriam escolher os Estados Unidos novamente. Desta vez, deixaríamos México e Canadá de fora eu concordei em ter eles juntos [na atual edição]. Mas aí o que vocês fariam seria escolher outro co-anfitrião para a próxima vez, isso vai aliviar um pouco a raiva, o ódio e a tensão de todo mundo", disse Trump.

O presidente estadunidense chegou a dizer que Infantino havia sugerido uma divisão entre EUA e China como possibilidade.

"Gianni teve uma outra ideia. Ele disse que nós podíamos fazer com a China na próxima vez. Então teríamos voos curtos entre um jogo e outro [risos]. Os jogadores amariam isso", disse.

Os Estados Unidos dividiram a Copa atual com México e Canadá, mas tiveram a maioria dos jogos. Ao todo, 78 das 104 partidas foram disputadas em solo americano, incluindo a final deste domingo (19), que terá Argentina e Inglaterra, às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.

A Copa atual é a segunda que tem os Estados Unidos como sede. A outra foi em 1994, quando o Brasil conquistou o título ao bater a Itália nos pênaltis.

As duas próximas Copas do Mundo já têm sedes definidas. Em 2030, Argentina, Paraguai e Uruguai vão receber um jogo de abertura cada e as demais partidas serão em Portugal, Espanha e Marrocos. A Arábia Saudita vai sediar o Mundial de 2034.