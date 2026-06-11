Trump, Sheinbaum e Carney não estarão na abertura da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump, Claudia Sheinbaum e Mark Carney não devem comparecer à estreia de seus respectivos paísas na Copa do Mundo 2026. A informação é de The Athletic, departamento de esportes do jornal The New York Times.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum já havia dito em maio que não compareceria a nenhum jogo da Copa. Segundo ela, a ausência seria uma demonstração de solidariedade aos mexicanos que não têm condição de pagar por ingressos para o evento.

No lugar dela, estará Yolett Cervantes Cuaquehua, uma jovem indígena que ganhou o concurso pelo ingresso da presidente, na área VIP do Estádio Azteca.

Na última terça, porém, a presidente não deixou claro se realmente iria ao "fan fest" ou se assistiria à cerimônia do Palácio Nacional.

A presidente passa por queda de popularidade, e ativistas organizam protestos simultâneos no dia da abertura da Copa, na Cidade do México.

O torneio começa nesta quinta-feira (11), com o duelo entre México e África do Sul, às 16h, pelo grupo A.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também não deve estar na estreia da seleção americana na Copa do Mundo. No seu lugar, o secretário de Estado, Marco Rubio, irá à partida contra o Paraguai, na sexta (12).

Segundo quatro pessoas familiarizadas com a agenda presidencial ouvidas pelo veículo, a expectativa é que Trump não compareça à partida. O republicano, porém, ainda não confirmou publicamente se estará presente no jogo.

As mesmas fontes admitem, contudo, que os planos podem mudar. Nas últimas três Copas do Mundo, os chefes de Estado dos países-sede acompanharam a estreia de suas seleções: o emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, em 2022; o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em 2018; e Dilma Rousseff, então presidente do Brasil, em 2014.

Em entrevista ao New York Post em maio, o presidente americano disse que não pagaria por um ingresso do evento e criticou os preços.

"Eu certamente gostaria de estar lá, mas, para ser sincero com você, também não pagaria isso", disse Trump.

Os Estados Unidos estão no Grupo D, ao lado de Paraguai, Austrália e Turquia.

Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, ficará de fora da estreia de seu país, no duelo contra a Bósnia-Herzegovina, nesta sexta-feira (12), pelo grupo B. Ele viajará à Europa nesta quinta-feira (11) para reuniões do G7.

A Casa Branca foi procurada pelo The Athletic para comentar o assunto, mas não se manifestou.

Em comunicado, o Departamento de Estado afirmou que "a Copa do Mundo é um momento histórico para o governo Trump".

O presidente dos Estados Unidos mantém uma relação próxima com o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Em dezembro de 2025, o republicano recebeu o Prêmio da Paz da entidade.

Na segunda-feira (8), Trump foi vaiado durante uma partida das finais da NBA. Na final da Copa do Mundo de Clubes, em julho, também foi alvo de protestos.