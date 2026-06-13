Trump parabeniza time dos EUA por vitória na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Donald Trump celebrou a vitória da seleção dos EUA na estreia na Copa do Mundo. Os norte-americanos golearam o Paraguai por 4 a 1, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Trump não foi ao estádio na noite desta sexta-feira (12). O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, representou o governo e assistiu à partida ao lado presidente da Fifa, Gianni Infantino, e do Paraguai, Santiago Peña.

"Parabéns à Seleção dos EUA pela grande vitória por 4-1 sobre uma excelente equipe do Paraguai. Continuem assim!", disse Trump, via Truth Social.

Antes da partida, o presidente ligou para o técnico Pochettino. Em ligação para a delegação dos EUA, Trump desejou sorte a equipe e elogiou o treinador, chamando-o de fantástico. O líder ainda disse que vê "chance muito boa de chegar até o fim''.

Trump faz aniversário essa semana e a Casa Branca será sede de uma edição especial do UFC. O presidente dos EUA completará 80 anos neste domingo e junto com as comemorações de 250 anos da independência do país, será realizada uma edição especial do evento de MMA e Trump é presença garantida.

Os EUA voltam a jogar na próxima sexta. Líderes do grupo D, a seleção norte-americana joga a segunda rodada contra a Austrália, dia 19, às 16h, em Seattle.