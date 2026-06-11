Trump não deve comparecer à estreia dos EUA na Copa do Mundo, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O The Athletic, departamento de esportes do jornal The New York Times, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não deve comparecer à estreia da seleção americana na Copa do Mundo. O secretário de Estado, Marco Rubio, estará presente na partida contra o Paraguai, marcada para sexta-feira (12), às 22h.

Os Estados Unidos estão no Grupo D, ao lado de Paraguai, Austrália e Turquia. O torneio começa nesta quinta-feira (11), com o duelo entre México e África do Sul, às 16h.

Segundo quatro pessoas familiarizadas com a agenda presidencial ouvidas pelo veículo, a expectativa é que Trump não compareça à partida. O republicano, porém, ainda não confirmou publicamente se estará presente no jogo.

As mesmas fontes admitem, contudo, que os planos podem mudar. Nas últimas três Copas do Mundo, os chefes de Estado dos países-sede acompanharam a estreia de suas seleções: o emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, em 2022; o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em 2018; e Dilma Rousseff, então presidente do Brasil, em 2014.

Nesta edição, a Copa será disputada em três países-sede (EUA, México e Canadá). Segundo a AFP, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, não participará da cerimônia de abertura.

A Casa Branca foi procurada pelo The Athletic para comentar o assunto, mas não se manifestou.

Em comunicado, o Departamento de Estado afirmou que "a Copa do Mundo é um momento histórico para o governo Trump".

O presidente dos Estados Unidos mantém uma relação próxima com o presidente da Fifa, Gianni Infantino. Em dezembro de 2025, o republicano recebeu o Prêmio da Paz da entidade.

Na segunda-feira (8), Trump foi vaiado durante uma partida das finais da NBA. Na final da Copa do Mundo de Clubes, em julho, também foi alvo de protestos.