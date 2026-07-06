Trump admite ter pedido revisão de cartão vermelho de Balogun a Infantino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump admitiu ter ligado para Gianni Infantino, presidente da Fifa, para pedir revisão de cartão vermelho dado a jogador da seleção dos Estados Unidos. Em duelo contra a Bósnia-Herzegovina, na quarta (1º), o atacante americano Folarin Balogun fez uma falta sobre Tarik Muharemovic. O lance foi revisado pelo VAR e terminou com a expulsão do camisa 20.

"Tudo o que fiz foi pedir uma revisão, porque não achei que fosse falta", afirmou o presidente. Ele disse ainda que nem sequer sabia o que era um cartão vermelho até o lance. "Quando descobri, pensei: 'só pode ser uma brincadeira'"

Ele criticou a possibilidade de jogadores importantes poderem ficar de fora de partidas por terem cometidos faltas "um pouco mais duras".

A Fifa acatou ao pedido do presidente, anulou o cartão e liberou Balogun para entrar em campo na partida das oitavas de final contra Bélgica nesta segunda (6), às 21h, em Seattle. Os americanos podem chegar às quartas de final pela primeira vez desde 2002 caso vençam.

O comunicado foi divulgado pela instituição no domingo (5).

"Em aplicação do Artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, a execução da suspensão automática de uma partida do jogador dos EUA Folarin Balogun fica suspensa por um período probatório de um (1) ano", disse a nota.

Com isso, Balogun, que já marcou três gols no Mundial, só cumprirá a suspensão se houver nova infração de natureza e gravidade semelhantes no período de 12 meses.

Segundo a agência Reuters, o republicano teve um encontro com repórteres no Salão Oval, na Casa Branca, nesta segunda (6), e afirmou que não considerou justa a falta marcada pelo árbitro "horrível". O juiz em questão é o brasileiro Raphael Claus.

Trump já havia comemorado a decisão no Truth Social. Na publicação, afirmou que a Fifa havia revertido uma "grande injustiça".

Em disputa por vaga nas oitavas de final, Balogun foi expulso aos 64 minutos. Na ocasião, Claus foi chamado pelo VAR para revisar o lance e, então, aplicou o cartão vermelho por conta do pisão do atacante no tornozelo do bósnio Muharemovic.