Trionda, bola da Copa do Mundo, estreia nova geração de chip para auxiliar o VAR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026, terá uma nova geração da tecnologia integrada ao Árbitro Assistente de Vídeo (VAR, na sigla em inglês) e contará com um chip, capaz de enviar dados em tempo real ao sistema, em um de seus quatro painéis.

Os dados de rastreamento da bola, captados pelos sensores internos e combinados com informações de posicionamento dos jogadores por meio de inteligência artificial, poderão auxiliar a equipe de arbitragem em decisões de impedimento e na identificação de possíveis toques de mão.

Além disso, segundo a fabricante, a tecnologia deve reduzir o tempo necessário para a análise de lances duvidosos.

A bola conta com um sensor ultraleve que envia dados 500 vezes por segundo ao VAR. Ele é capaz de registrar cada toque e determinar seu instante exato, com precisão de até dois milissegundos, segundo a fabricante.

O mecanismo foi utilizado na Copa do Qatar e ajudou, por exemplo, a esclarecer a autoria do gol marcado na partida entre Portugal e Uruguai, pela fase de grupos daquele Mundial. O lance foi inicialmente atribuído a Cristiano Ronaldo, mas depois passou a ser creditado ao meia Bruno Fernandes.

Ao contrário das bolas Al Rihla e Al Hilm, da Copa do Mundo anterior, em que o chip era alojado no centro, a Trionda terá o mecanismo instalado em um de seus quatro painéis. O novo design permite que os três outros painéis funcionem como contrapesos para garantir estabilidade à bola durante a trajetória.

O número de painéis ou gomos também foi reduzido. Em 2022, a Al Rihla tinha 20. Segundo a Adidas, o novo desenho "foi projetado para oferecer maior estabilidade durante o voo da bola e melhor controle em condições de chuva ou alta umidade".

A bola homenageia os anfitriões do torneio Canadá, México e Estados Unidos em seu design. O visual utiliza as cores vermelho, verde e azul e traz símbolos associados a cada país.

"Fico feliz e orgulhoso em apresentar a Trionda", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, à época do anúncio do modelo. "A Adidas criou uma nova e emblemática bola mundialista, cujo design incorpora a unidade e a paixão dos países anfitriões."

A Trionda estará presente nos jogos da Copa do Mundo que será realizada nas três sedes. O torneio começa nesta quinta-feira (11), com o jogo México x África do Sul. A bola rola às 16h, com transmissão de CazéTV, Globo, SBT, SporTV e Globoplay.