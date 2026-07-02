Trio da França iguala feito de Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo em 2002

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França tem 13 gols marcados na Copa do Mundo, sendo que só dois deles não têm o "carimbo" de algum membro do trio ofensivo formado por Mbappé, Dembélé e Olise. Juntos, eles alcançaram uma marca que Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo conseguiram no título do Brasil em 2002.

TRIO MORTAL

Mbappé, Dembélé e Olise formam o segundo trio onde cada um tem cinco ou mais participações em gols em uma mesma Copa neste século. O outro foi justamente o formado pelos brasileiros.

Mbappé é quem lidera o trio francês, com seis gols e duas assistências até aqui. Dembélé soma quatro bolas nas redes e dois passes para os companheiros marcarem, enquanto Olise se caracteriza por ser o garçom do time, com cinco assistências.

Os franceses conseguiram a marca de 19 participações em gols em apenas quatro jogos. Em 2002, Ronaldo (oito gols), Rivaldo (cinco gols e uma assistência) e Ronaldinho (dois gols e três assistências) chegaram ao mesmo número após sete partidas.

Somente dois gols franceses nessa Copa não tiveram a participação de nenhum deles. No 3 a 1 contra Senegal, Barcola marcou após assistência de Rabiot. No 4 a 1 sobre a Noruega, Doué foi às redes após receber passe de Barcola.

O ataque francês poderá aumentar sua marca no próximo sábado, às 18h (de Brasília), contra o Paraguai, pelas oitavas de final. O jogo será disputado na Filadélfia (EUA).