Treze seleções correm risco de eliminação na Copa já na 2ª rodada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (18), e 13 seleções correm risco de eliminação precoce. Como algumas estão no mesmo grupo, o máximo de países eliminados nesta rodada pode ser oito.

Com o aumento da Copa para 48 seleções, passam ao mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros. As seleções listadas abaixo podem terminar a rodada já com o último lugar das suas respectivas chaves garantido, consequentemente, sendo eliminadas. O confronto direto é o primeiro critério de desempate adotado pela Fifa neste Mundial.

SELEÇÕES AMEAÇADAS

África do Sul (Grupo A): Os sul-africanos serão eliminados se perderem para a Tchéquia, e a Coreia do Sul não for derrotada pelo México.

Tchéquia (Grupo A): Os tchecos deixarão a Copa do Mundo se perderem para a África do Sul, e o México não for derrotado pela Coreia do Sul.

Haiti (Grupo C): Os haitianos serão eliminados se perderem para o Brasil, e Marrocos vencer a Escócia.

Paraguai (Grupo D): Os paraguaios estarão eliminados se perderem para a Turquia, e a Austrália não perder para os Estados Unidos.

Turquia (Grupo D): Os turcos serão eliminados com antecedência se perderem para o Paraguai, e os Estados Unidos não forem derrotados pela Austrália.

Equador (Grupo E): Os equatorianos estarão eliminados se perderem para Curaçao, e a Alemanha não perder para a Costa do Marfim.

Curaçao (Grupo E): A seleção estreante será eliminada se perder para o Equador, e a Costa do Marfim não for derrotada pela Alemanha.

Tunísia (Grupo F): Os tunisianos estão eliminados se perderem para o Japão, e a Holanda vencer a Suécia.

Argélia (Grupo J): Os argelinos deixarão o torneio mais cedo se perderem para a Jordânia, e a Áustria não perder para a Argentina.

Jordânia (Grupo J): Os jordanianos serão eliminados se perderem para a Argélia, e a Argentina não perder para a Áustria.

Uzbequistão (Grupo K): Os estreantes darão adeus ao sonho da classificação se perderem para Portugal, e a RD Congo vencer a Colômbia.

Croácia (Grupo L): Os croatas deixarão a Copa mais cedo se perderem para o Panamá, e Gana não perder para a Inglaterra.

Panamá (Grupo L): Os panamenhos serão eliminados se perderem para a Croácia, e a Inglaterra não for derrotada por Gana.

MAS E OS OUTROS GRUPOS?

O Grupo I tem o mesmo cenário de muitos: duas seleções com três pontos (França e Noruega) e outras duas ainda zeradas (Senegal e Iraque). Mas nenhuma delas corre risco de eliminação nesta rodada.

Isso acontece porque as duas seleções que estão zeradas jogam contra as que têm pontos. Ou seja, independentemente dos resultados, haverá cenários onde elas possam avançar, na pior das hipóteses, na terceira colocação.

Os Grupos B, G e H estão completamente abertos. Todas as seleções estão empatadas com um ponto e têm totais condições matemáticas de se classificarem na rodada final independentemente dos resultados que virão na segunda.

COMO ESTÃO OS GRUPOS

Grupo AMéxico - 3 pontos Coreia do Sul - 3 pontos Tchéquia - 0 ponto África do Sul - 0 ponto

Grupo B Suíça - 1 ponto Canadá - 1 ponto Qatar - 1 ponto Bósnia - 1 ponto

Grupo C Escócia - 3 pontos Marrocos - 1 ponto Brasil - 1 ponto Haiti - 0 ponto

Grupo D Estados Unidos - 3 pontos Austrália - 3 pontos Turquia - 0 ponto Paraguai - 0 ponto

Grupo E Alemanha - 3 pontos Costa do Marfim - 3 pontos Equador - 0 ponto Curaçao - 0 ponto

Grupo F Suécia - 3 pontos Japão - 1 ponto Holanda - 1 ponto Tunísia - 0 ponto

Grupo G Nova Zelândia - 1 ponto Irã - 1 ponto Bélgica - 1 ponto Egito - 1 ponto

Grupo H Uruguai - 1 ponto Arábia Saudita - 1 ponto Cabo Verde - 1 ponto Espanha - 1 ponto

Grupo I Noruega - 3 pontos França - 3 pontos Senegal - 0 ponto Iraque - 0 ponto

Grupo J Argentina - 3 pontos Áustria - 3 pontos Jordânia - 0 ponto Argélia - 0 ponto

Grupo K Colômbia - 3 pontos RD Congo - 1 ponto Portugal - 1 ponto Uzbequistão - 0 ponto

Grupo L Inglaterra - 3 pontos Gana - 3 pontos Panamá - 0 ponto Croácia - 0 ponto