Três morrem no México durante comemorações após vitória na Copa

CIDADE DO MÉXICO, MÉXICO, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira (1º) na Cidade do México durante as comemorações após a vitória do país coanfitrião sobre o Equador por 2 a 0.

Ainda durante a madrugada, a Secretaria de Saúde da Cidade do México divulgou em sua conta no X (ex-Twitter) a confirmação da morte de um homem de 44 anos, por asfixia, e de uma jovem de 19 anos essa última sem descrição da causa da morte. O governo local não divulgou o nome das vítimas.

Segundo a secretaria, os chamados ocorreram nas ruas Hamburgo e Lancaster, próximas ao monumento Anjo da Independência, um dos marcos mais famosos da capital mexicana.

Horas depois, a pasta disse que uma mulher de 48 anos morreu, também por asfixia, após ser encontrada inconsciente em uma rua em Colonia Juaréz, bairro próximo ao centro histórico da Cidade do México. Os socorristas tentaram fazer manobras de reanimação, mas a vítima não sobreviveu.

Segundo a polícia mexicana, a confusão começou após um falso rumor de tiroteio durante o uso de artefatos pirotécnicos pela torcida.

O boato desencadeou uma tentativa de debandada na Zona Rosa, região central da Cidade do México. Como as ruas do bairro são estreitas, milhares de pessoas ficaram sem espaço para escapar. Muitas caíram, outras desmaiaram, e equipes de emergência atenderam dezenas de feridos.

O episódio aumenta a pressão sobre o governo da capital, comandado por Clara Brugada, do partido Morena, o mesmo da presidente Claudia Sheinbaum.

Até então, a estratégia de segurança da administração distrital para as festas da Copa, muito criticadas pelos cidadãos, havia se concentrado em duas frentes: a proibição da venda de bebidas alcoólicas e o reforço policial para impedir protestos das Madres Buscadoras, coletivo de mães que procura familiares desaparecidos.

Bloqueios foram montados em diferentes pontos da cidade para impedir que as manifestantes chegassem às áreas de celebração. Nos arredores do Estádio Azteca, houve confronto entre o grupo e a polícia. Algumas mulheres ficaram feridas, e o governo mexicano lamentou o episódio.

No principal ponto de encontro dos torcedores, porém, o cenário era diferente. Nos arredores do Anjo da Independência, havia apenas tapumes delimitando a área destinada ao público, sem qualquer controle da quantidade de pessoas que entravam no espaço. A superlotação acabou contribuindo para o tumulto.

Após a confusão, o governo da capital convocou uma reunião com autoridades policiais para redefinir o esquema de segurança para o próximo jogo da seleção mexicana, no domingo (5). Entre as medidas em discussão está o cancelamento da transmissão pública nas proximidades do Anjo da Independência.

O México não teve dificuldades para se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo na noite desta terça-feira (30), no Estádio Azteca. A partida começou atrasada em uma hora por causa do protocolo de tempestade acionado na Cidade do México, sede do confronto.

A seleção fez prevalecer a força da torcida durante a partida e conquistou uma vitória convincente sobre os equatorianos. O Equador, por sua vez, se despediu da Copa após uma campanha irregular.