Três morrem no México durante comemorações após vitória na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -

Três pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira (1º) na Cidade do México durante as comemorações após a vitória do país coanfitrião sobre o Equador por 2 a 0.

Ainda durante a madrugada, a Secretaria de Saúde da Cidade do México divulgou em sua conta no X (ex-Twitter) a confirmação da morte de um homem de 44 anos, por asfixia, e de uma jovem de 19 anos --essa última sem descrição da causa da morte. O governo local não divulgou o nome das vítimas.

Segundo a secretaria, os chamados ocorreram nas ruas Hamburgo e Lancaster, próximas ao monumento Anjo da Independência, um dos marcos mais famosos da capital mexicana.

Horas depois, a pasta disse que uma mulher de 48 anos morreu, também por asfixia, após ser encontrada inconsciente em uma rua em Colonia Juaréz, bairro próximo ao centro histórico da Cidade do México. Os socorristas tentaram fazer manobras de reanimação, mas a vítima não sobreviveu.

O México não teve dificuldades para se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo na noite desta terça-feira (30), no Estádio Azteca. A partida começou atrasada em uma hora por causa do protocolo de tempestade acionado na Cidade do México, sede do confronto.

A seleção fez prevalecer a força da torcida durante a partida e conquistou uma vitória convincente sobre os equatorianos. O Equador, por sua vez, se despediu da Copa após uma campanha irregular.