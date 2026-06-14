Treinador de Marrocos celebra ousadia contra Brasil

EAST RUTHERFORD, EUA (FOLHAPRESS) - Pouco mais de uma hora após o embate entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo 2026 neste sábado (13), o técnico marroquino, Mohammed Ouahbi, disse estar orgulhoso do time que, em suas palavras, "foi ousado, manteve controle da bola e exerceu pressão".

"Quando voltei ao vestiário após o jogo não vi euforia", afirmou ele. "Todos sabiam que era uma partida difícil e que temos de melhorar, mas estamos satisfeitos, contentes", disse o chefe da equipe que marcou o primeiro gol da partida contra a seleção brasileira.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Confira todas as estatísticas de Brasil x Marrocos O destaque ficou para a jovem estrela da seleção marroquina, o meio-campista Ayyoub Bouaddi, 18. Ainda que nascido e criado na França, ele conseguiu obter cidadania marroquina e mudar de seleção na Fifa há poucos meses. Joga atualmente no Lille.

"Nós já sabíamos da fibra dele, mas não penso na idade e sim no desempenho. Ele poderia ter 35 anos: se entrega em campo, vai jogar. Não tenho medo de escalar jogadores mais jovens e não creio que isso foi um risco", disse o técnico. E enfatizou: "Aliás, jamais assumiria um risco contra o Brasil, é claro."

O marroquino também elogiou Vinicius Jr, que salvou o Brasil da derrota na estreia ao marcar o gol de empate. "Quanto você recebe um ataque do Vini Jr, é difícil defender de qualquer forma".

seleção de Marrocos, minoria nas arquibancadas diante de uma imensidão verde e amarela, disse que sua equipe pode "mostrar personalidade forte" e que seguirá assim. "Não vamos nos acomodar no empate."

O próximo jogo da equipe africana ocorre na sexta, 19 de junho, contra a Escócia.