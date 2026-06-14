Travis Scott torce pelo Brasil durante jogo de estreia e ganha camisa autografada de Vini Jr.
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Travis Scott, 35, não escondeu a alegria nas redes sociais ao mostrar a camisa da Seleção Brasileira que ganhou de Vini Jr. após o jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo neste sábado (13).
Mas o rapper norte-americano fez valer o presente. Ele esteve no estádio em Nova York, nos Estados Unidos, torceu muito pela seleção com a torcida brasileira, inclusive quando Vini Jr fez o gol de empate contra o Marrocos.
Na camisa autografada, em tradução livre, o jogador escreveu: "Para o lendário Trav. Tudo de bom. Somos família".
Ao publicar a foto da camisa, o rapper declarou: "Meu irmão ficou louco". O craque brasileiro repostou o post do norte-americano.
Maísa Silva, que está nos Estados Unidos para curtir a Copa, interagiu com Travis nos bastidores do estádio e aproveitou para tietar o artista.