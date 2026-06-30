Tratada como favorita do torneio, França vai levar Suécia a sério em seu primeiro teste eliminatório

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das grandes candidatas ao título desta Copa do Mundo, a França joga seu primeiro jogo eliminatório nesta terça-feira (30), às 18h, contra a Suécia, em Nova Jersey.

Apesar do aproveitamento de 100% na fase de grupos, os franceses estão atentos ao poderio ofensivo do time nórdico.

A Suécia balançou as redes sete vezes. A porcentagem de finalizações convertidas em gols, taxa que mede a eficiência no ataque, é muito semelhante entre as duas equipes -de 26% para os franceses e 23% para os suecos.

Com quatro gols, Mbappé iniciou a fase de 32 seleções como vice-artilheiro da competição, ao lado do compatriota Ousmane Dembélé, de Vinicius Junior e do norueguês Erling Haaland, atrás apenas de Lionel Messi, com seis.

Segundo o técnico Didier Deschamps, da França, a equipe continuará apostando em uma filosofia ofensiva que ajudou a seleção do país a ter 100% de aproveitamento na fase de grupos (3 a 1 contra o Senegal, 3 a 0 sobre o Iraque e 4 a 1 diante da Noruega).

Do outro lado, o centroavante sueco Alexander Isak é um dos destaques da equipe, com três assistências e um gol neste Mundial.

O técnico da Suécia, o inglês Graham Potter, afirmou saber o desafio que o seu time espera. "Teremos que jogar como se nossas vidas dependessem disso", disse.

FRANÇA x SUÉCIA

Fase dos 32 | 30 de junho, às 18h

No MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA)

Na TV: CazéTV