Trajetória do Brasil em Copas do Mundo é tema de exposições em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Exposições que revisitam a história do futebol a partir de diferentes perspectivas são destaque em São Paulo na semana de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

No MIS Experience, há uma sala dedica às narrações históricas do torneio, com fones para os visitantes ouvirem. Já no Sesc Pompeia, estão ingressos e publicações raras ao longo das décadas. Enquanto o Museu do Futebol, explica a adoção da camisa amarela pelo time Brasil.

Veja detalhes das mostras a seguir.

Brasil em Todas

A exposição percorre a participação do Brasil nas Copas do Mundo e conta com acervo histórico raro do Museu Seleção Brasileira, como o troféu de segundo lugar da Copa de 1950. Aparecem também itens originais de jogadores, estátuas de Zagallo e Pelé, registros da imprensa e instalações audiovisuais. Em uma das salas, os visitantes terão à disposição fones de ouvido para escutar narrações de jogos históricos em diferentes épocas.

MIS Experience - r. Cenno Sbrighi, 250, Água Branca, região oeste. Até 2/8. Ter. a dom., das 10h às 19h. Ingr.: R$ 20 (inteira). Grátis às terças

Colecionadores de Copa

A mostra apresenta a história das Copas do Mundo a partir do olhar de torcedores que assumiram o papel de guardiões da memória do futebol. Camisas usadas em jogos históricos, álbuns de figurinhas, ingressos, discos e publicações raras ajudam a reconstruir a trajetória de seleções e ídolos.

Sesc Pompeia - r. Clélia, 93, Água Branca, região oeste. Até 19/7. Ter. a sáb., das 10h às 21h. Dom. e feriados, das 10h às 18h. Grátis

Museu do Futebol

Recebe a exposição "Amarelinha", que explica por que a seleção brasileira decidiu trocar a camisa branca pela amarela e reúne 18 uniformes originais usados entre 1958 e 2022, incluindo uma camisa vestida por Pelé na final da Copa de 1970. Também estão confirmadas exibições das partidas do Brasil contra Marrocos, no dia 13, e contra Escócia, no dia 24, na área externa e no auditório.

Museu do Futebol - pça. Charles Miller, s/n, Pacaembu, região oeste. Até 6/9. Ter. a dom., das 9h às 18h. Em dias de jogos do Brasil, fica até 18h45. Ingr.: R$ 24 (inteira). Grátis às terças-feiras. Gratuito para crianças de até 7 anos