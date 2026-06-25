Torcida brasileira no estádio de Miami na Copa também sofre com 'delay'

MIAMI GARDENS, EUA (FOLHAPRESS) - Quando a torcida brasileira ainda comemorava o segundo gol do Haiti no duelo com Marrocos, a seleção africana já havia empatado novamente o placar do duelo disputado no estádio de Atlanta.

O gol de Wilson Isidor, aos 43 minutos do primeiro tempo, deixava ainda mais confortável a situação do Brasil na liderança do Grupo C.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Felizes com a atuação diante da Escócia, com vitória parcial por 2 a 0, os brasileiros voltaram a lamentar alguns minutos depois, quando Ismael Saibari voltou a deixar tudo igual em Atlanta.

Assim como acontece com quem assiste aos jogos pela televisão ou pela internet, nos diferentes canais e plataformas que transmitem a Copa do Mundo no Brasil, no estádio a informação sobre os resultados também chega com o chamado "delay", influenciando o comportamento dos torcedores.

Além de indicar o placar, o telão do estádio mostrava o replay dos gols anotados por marroquinos e haitianos e classificação atualizada em tempo real.

Na última rodada da fase de grupos, cada gol poderia influenciar na classificação final.

Como a seleção brasileira e a marroquina chegaram ao desfecho da primeira fase empatados na classificação e no duelo direto, o saldo de gols seria determinante para definir o primeiro colocado em caso de vitória dos líderes da chave.

A vitória brasileira parcial por 2 a 0 no primeiro tempo, assim como o empate de Marrocos nos primeiros 45 minutos, deixava o Brasil confortável em primeiro, com sete pontos, à frente dos marroquinos, com cinco até então, mas com todo o segundo tempo pela frente.