Torcedores vão chegando ao Estádio Azteca, palco da abertura da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palco da estreia deste Mundial, o Estádio Azteca, na Cidade do México, é o único a sediar três jogos de abertura do torneio. Também lá aconteceram duas finais emblemáticas, em 1970 e 1986.

A primeira consagrou o tricampeonato do Brasil em 1970 (Brasil 4 x 1 Itália). A segunda ficou conhecida pelo "La Mano de Diós", gol de mão de Maradona (Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental).

A partida de abertura entre México e África do Sul promete casa cheia. A capacidade do Azteca é de quase 81 mil pessoas.

Essa é a terceira abertura de uma Copa no Estádio Azteca, na Cidade do México. As outras aconteceram em 1970, com México 0x0 União Soviética; e em 1986, com o jogo Itália 1x1 Bulgária.