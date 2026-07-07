Torcedores na Argentina rezam para 'Messi nuestro' durante virada histórica

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Depois de ver uma atuação confortável da Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo, os torcedores do país vizinho vão se acostumando a sofrer à medida que o torneio afunila. Foi assim no jogo contra o Egito desta terça-feira (7).

Ao contrário da partida contra Cabo Verde, na semana passada, disputada gol a gol, desta vez os argentinos sofreram durante quase todo o jogo.

Dezenas de pessoas fecharam uma rua para torcer em frente a um bar de futebol em Recoleta, na capital argentina. Colaborou o clima, que amenizou após uma onda polar fazer a capital chegar a 6°C ao meio dia na véspera.

Vestindo cachecois e gorros nas cores da bandeira, os portenhos silenciaram no segundo gol da seleção africana. O egípcio Mostafa Ziko colocou a bola na rede aos 22 minutos do segundo tempo -isso após o gol do Egito ser anulado e Lionel Messi perder seu segundo pênalti nesta Copa do Mundo.

O novo erro não foi suficiente para os presentes desistirem do craque. "Vamos Lio", ouvia-se na multidão, enquanto um grupo de meninas rezava o "Messi nuestro", versão do Pai Nosso criada em 2018 por um torcedor argentino.

"Messi nosso que estás em campo/ Santificado seja o teu pé esquerdo/ Venham a nós as tuas assistências/ Seja feita a tua vontade, tanto na corrida quanto na cobrança de falta", diz a oração, que termina com: "Não nos deixes perder o controle do jogo/ E livra-nos da derrota".

Deu certo. Assim como no jogo contra Cabo Verde, o camisa 10 reapareceu para se redimir do pênalti perdido e ressuscitar a Argentina com o gol de empate aos 38 minutos do segundo tempo, após seu companheiro Cuti Romero marcar apenas cinco minutos antes.

O gol que salvou os argentinos de assistirem ao que provavelmente seria uma angustiante prorrogação aconteceu já nos acréscimos pela cabeça de Enzo Fernández. A rua explodiu no apito final do juiz, e motoristas de ônibus que passavam pela perpendicular buzinavam para se juntar à festa.

"Os argentinos estamos acostumados a lutar, a sofrer sempre, até o último momento", afirmou a engenheira Evelin Martinez, 45, enrolada em uma bandeira em meio à festa que a torcida fazia na rua. "Messi é o noso orgulho. Quando eu era criança, Maradona era o nosso ídolo. Agora é o Messi."

Nesta terça, os argentinos também viram Messi perder um gol e o time adversário sair na frente. Mas o jogador também marcou um dos três que garantiram a vaga nas oitavas de final. Agora, os atuais campeões sonham em se manter vitoriosos na Copa do Mundo, repetindo o feito que só Itália e Brasil conseguiram de ganhar duas edições seguidas.

"No início, eu não estava tão convencida, porque ainda estava muito feliz depois de 2022. Mas agora já subi nesse barco", disse a estudante Angeles Massari, 21. "Tem que confiar e tem que esperar, sempre apostando que a seleção vai corresponder às expectativas."

"Sempre confiar, mas sempre com prudência, sempre com humildade", completou sua amiga, Belen Brown.