Torcedores japoneses limpam estádio após empate contra a Holanda na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Torcedores japoneses mantiveram a tradição de limpar setores do estádio após o empate entre Japão e Holanda em 2 a 2, no último domingo (14), pela Copa do Mundo.

Após o fim da partida no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, eles recolheram o lixo em sacolas plásticas, trazidas por eles mesmos.

Em campo, a seleção japonesa precisou correr atrás do resultado duas vezes para não começar o torneio com derrota. O meia-atacante Daichi Kamada foi o responsável por garantir o empate para o Japão no fim do jogo, válido pelo grupo F da Copa do Mundo 2026.

A atitude dos japoneses é conhecida há anos em diversos eventos esportivos, como o Mundial e os Jogos Olímpicos.

Em 2014, durante a Copa sediada no Brasil, o hábito chamou atenção dos presentes nas arenas -mesmo após resultados adversos da seleção japonesa contra Costa do Marfim, Grécia e Colômbia. Naquele ano o Japão foi eliminado ainda na primeira fase.

Em 2018, o roteiro foi parecido com a edição de quatro anos antes: após eliminação para a Bélgica, por 3 a 2 de virada, em que os japoneses chegaram a abrir dois gols de vantagem, os torcedores do Japão arrumaram o setor da arena de Rostov, na Rússia.

No mesmo ano, os jogadores japoneses também deixaram limpo o vestiário usado por eles, além de uma mensagem de agradecimento ao país-sede. O bilhete dizia "obrigado", em russo.

Técnico da equipe na Copa de 2022, Hajime Moriyasu declarou que a atitude é normal para os japoneses: "Quando você sai de um lugar, precisa deixá-lo mais limpo do que estava antes", disse ele, durante o Mundial do Qatar. Em campo, o Japão caiu nas oitavas de final, nos pênaltis, contra a Croácia.

O próximo jogo do Japão é na madrugada do próximo domingo (21), à 1h, contra a seleção da Tunísia, no estádio de Monterrey, no México.