Torcedores do Irã exibem bandeira política 'proibida' pela Fifa nos EUA

(UOL/FOLHAPRESS) - Torcedores iranianos exibiram a bandeira pré-revolução islâmica no jogo entre Irã e Nova Zelândia, no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A Fifa proíbe o uso de bandeiras políticas na Copa do Mundo. A bandeira com a imagem de um leão é um símbolo anti-regime do Irã e, portanto, uma bandeira política.

A bandeira com o leão e o sol era usada no Irã antes da Revolução Islâmica de 1979. Após a revolução, o país passou a usar um novo brasão na bandeira, além de adotar a inscrição de "Allah é Grande", escrito 22 vezes.

Dessa forma, a bandeira antiga passou a ser um símbolo de protesto contra o atual regime. As bandeiras com o leão e o sol sempre aparecem em atos ao redor do mundo contra a República Islâmica.

A Fifa reconhece a bandeira atual do Irã como a oficial em suas competições há mais de 50 anos. Sabendo da possibilidade de protestos e exibição da bandeira proibida, a Federação Iraniana de Futebol pediu à Fifa que garantisse o veto à bandeira pré-revolucionária.