Torcedores consumiram 2,8 milhões de cervejas e 300 mil cachorros-quentes nos estádios da Copa na 1ª fase

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passada a primeira fase da Copa do Mundo de 2026, realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, a Fifa divulgou os números referentes aos 72 jogos disputados na competição.

Entre as curiosidades estão as referentes a alimentação e bebidas consumidos nos 16 estádios.

- Clique aqui e entre no grupo FolhaStats

De acordo com a entidade máxima do futebol, os torcedores compraram mais de 2,8 milhões de cervejas e 300 mil cachorros-quentes nos estádios, bem como quase 1 milhão de garrafas de água.

Para dar uma noção da dimensão desse consumo, se todos os cachorros-quentes vendidos fossem alinhados um atrás do outro, eles cobririam aproximadamente 45 quilômetros, a extensão da avenida Sapopemba (que liga a zona leste da capital paulista ao município de Ribeirão Pires), a segunda maior avenida do país só perde para a avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que tem 58 quilômetros.

Em relação aos pratos mais procurados nos estádios, eles variaram de acordo com os países-sede: cerveja e batatas fritas foram as opções mais populares no Canadá; cachorros-quentes, nos Estados Unidos; e pizza e batatas fritas, no México.

Outros números que surpreendem são os de público presente nos 16 estádios. A Fifa informa que o total de 4.644.549 torcedores, de 210 países e territórios, assistiram a esses 72 jogos, lotando 99,7% dos assentos disponíveis e registrando uma média de público de 64.508 espectadores por partida.

Esse número supera a marca anterior, de 3,5 milhões, estabelecida na Copa de 1994, também nos Estados Unidos.

Além da festa dentro dos estádios, 5,5 milhões de torcedores também aproveitaram as Fan Fests nos três países-sede. Segundo a Fifa, foram consumidas quase 2 milhões de unidades de refrigerantes e água nesses locais.

O maior público foi registrado no dia 24 de junho, quando 527.402 pessoas estiveram presentes aos eventos. A Fan Fest mais popular foi a da Cidade do México, que teve 201,5 mil pessoas em um único dia, 18 de junho.

No dia 24, quando o Brasil derrotou a Escócia por 3 a 0, a Fan Fest de Kansas City atraiu pessoas de 157 países diferentes, que tomaram 32 mil cervejas no festival.

CELEBRIDADES EM PESO NOS ESTÁDIOS

Os jogos da primeira fase da Copa foram marcados por espetáculos em campo, mas também tiveram muita festa nas arquibancadas, onde os torcedores não se cansaram de apoiar os jogadores.

Não foram só os torcedores anônimos que chamaram a atenção. Muitas celebridades do mundo do cinema, do esporte e da música foram atraídos e marcaram presença, principalmente no estádio SoFi, em Los Angeles, cidade das estrelas de Holywood.

Entre eles, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Rob Lowe, Tom Cruise, Edward Norton, Owen Wilson, Will Ferrell, Colin Farrell, Paris Hilton, Katy Perry, Travis Scott, Kelly Rowland, Ryan Reynolds, David Beckham, Tom Brady, Dwyane Wade, Jessica Alba, Halle Berry, Matthew Broderick, Ashton Kutcher, Salma Hayek e Sofía Vergara, entre outros.