Torcedores argentinos transformam Times Square em arquibancada na véspera da final da Copa

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Enquanto caminhavam em direção à Times Square, crianças argentinas vestidas com camisetas de Messi apontavam para um telão que exibia uma propaganda com a estrela da Espanha, Lamine Yamal. Ao fundo, o pai respondia em tom de brincadeira, com vaias: "Uh!".

A menos de 24 horas da final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha, milhares de torcedores se reuniram na Times Square para o último bandeiraço antes da decisão pelo título.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa Depois de dias em que Nova York alternou entre fumaça e temporais, o fim da tarde deste sábado (18) trouxe uma trégua. Com temperatura amena e sem chuva, os argentinos aproveitaram para transformar um dos principais cartões-postais da cidade em uma extensão das arquibancadas.

Bandeiras do país, imagens de Maradona e Messi e camisas da seleção dominavam a praça. Nos enormes telões que cercam a Times Square, campanhas publicitárias reforçavam o clima da torcida: "Um mais para a história", dizia uma mensagem. Em outra, anunciava: "Argentimes Square".

Em coro, os torcedores cantavam: "Soy argentino, es un sentimiento que no puedo parar, cada día te quiero más", enquanto a Times Square se tingia de azul e branco.

Em meio à festa, um assunto se repetia entre os argentinos: os ingressos para a decisão. Placas de "compro um ingresso" se espalhavam nos quarteirões.

Newsletter Copa 2026 A newsletter da Folha com o que você precisa saber sobre o Mundial *** Muitos torcedores viajaram aos Estados Unidos sem entrada garantida para a final e passaram a véspera do jogo tentando encontrar um bilhete de última hora. Outros já haviam desistido de entrar no MetLife Stadium e planejavam acompanhar a partida do lado de fora, cercados por milhares de compatriotas.

Nascida em Buenos Aires, a argentina Lúcia Almirón, 42, vive há duas décadas em Houston, no Texas, e viajou a Nova York especialmente para acompanhar a final. Ela ainda tenta conseguir um ingresso, mas diz que os preços, que segundo ela começam em cerca de US$ 7.000 (R$ 35.819), tornaram o sonho quase inviável.

"Está tudo muito caro. Estamos procurando", contou. Mesmo assim, demonstra tranquilidade às vésperas da decisão. Para ela, a classificação da Argentina para mais uma final representa "união, amizade, companheirismo e resiliência". Sobre a Espanha, não hesita: "Não me preocupa absolutamente nada".

A história se repete com o casal René Laço, 58, e Viviana Urtubia, 52, de Mendoza. Eles desembarcaram nos Estados Unidos há 15 dias, passaram por Miami e Atlanta antes de chegar a Nova York e também seguirão até o MetLife Stadium, mesmo sem ingresso.

"Vamos assim mesmo. Se não conseguirmos entrar, assistiremos do lado de fora com todo mundo", disse René.

O otimismo permanece intacto. "A Espanha é que tem que ter medo", brincou.

Para ele, a Argentina chega à decisão com vantagem. "Os melhores jogadores da Argentina atuam nos melhores clubes do mundo." E, independentemente do resultado da busca por ingressos, a família já decidiu onde estará quando a bola rolar: "A partida só acaba quando o árbitro apita. Vamos estar lá."