Torcedor solitário vai todo dia para CT da seleção e nem lavou a camisa

NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Yohan Lerhbaum é um jovem apaixonado pela seleção brasileira. Mora desde os 11 anos longe do Brasil e nunca teve a chance de ver de perto a seleção. Agora, ele descobriu que é vizinho do centro de treinamento que o time usa como base e não quer perder a oportunidade.

Desde a chegada da seleção, vai todos os dias pela manhã para a porta do CT para ver seja ídolos de perto. Por ora, conseguiu um "tchauzinho" de Vini Jr e Ancelotti.

"Essa rotina está sendo legal. Vê-los passando por aqui para entrar ou sair é uma alegria para o meu coração. Eu chego todos os dias 8h, fico lá embaixo conversando com os policiais, vejo a seleção entrando 9h30 e fico aqui até 13h30 para vê-los saindo. Plantão da seleção", disse.

O curioso é que vai sempre com a mesma camisa. O uniforme 2 da seleção lançado especialmente para a Copa do Mundo. Ele também leva consigo uma camisa tradicional amarela na tentativa de conseguir um autógrafo.

"Venho todo dia com essa camisa e trago uma amarelinha para ficar girando. Não lavei não, essa camisa é da sorte. Vai assim até o final. Até serem eliminados ou sair com a taça".

Yohan é o único torcedor na porta do CT até porque o acesso até não é fácil. Existem diversas barreiras policiais que fazem a segurança. Como vai todos os dias pela manhã, conversa com os policiais e, aos poucos, foi avançando algumas jardas e se aproximando do CT.

"Conversando conversando os caras liberaram. Fiz amizade com os caras, viram que eu nao sou um bagunceiro. Me liberaram para subir", disse.

Dali, segue na torcida pela seleção brasileira. Quer ver Endrick como titular, já que torce pelo Palmeiras: "Tem que dar uma chance para o menino. O menino tem potencial. A estreia nao foi boa. Mas estou esperançoso contra o Haiti".