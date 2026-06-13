Torcedor brasileiro tenta entrar no estádio de Nova Jersey sem ingresso

EAST RUTHERFORD, EUA (FOLHAPRESS) - Nem todos os torcedores que se dirigiram ao Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA), na tarde deste sábado (13) tinham a certeza de que poderiam presenciar a estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Contrariando as recomendações da Fifa, alguns brasileiros se dirigiram ao estádio sem ingressos. Foi o caso de Denis Vila Boa, 44.

Integrante da torcida Camisa 12, do Corinthians, ele chegou ao estádio cerca de quatro horas antes do início da partida, tentando encontrar algum interessado em revender seu ingresso.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats "Eu pago o que for necessário", disse à Folha. Depois de alguma insistência, admitiu que poderia desembolsar, no máximo, U$ 350 (R$ 1.771).

O valor que ele estava disposto a pagar é bem abaixo do preço oficlal mais barato para a estreia do Brasil no Mundial.

Para esta edição, a Fifa adotou um modelo de valores dinâmicos, com base na demanda. Segundo o site especializado Ticketdata, o ingresso mais barato para a estreia do Brasil estava saindo na terça (9) por US$ 1.740 (quase R$ 8.807).

"Quando o jogo começa, sempre aparece alguém desesperado para vender", diz Denis. Ele também tem outra estratégia para entrar no estádio. Um pouco mais ousada, ele admite.

"Estou aqui com um grupo de amigos. Estamos em 15. Também estivemos na abertura no México [na quinta-feira (11)] e lá a gente entrou sem ingressos. Passando juntos na catraca com outras pessoas. Deu certo no México, pode dar aqui também."

Para quem não tinha esse tipo de preocupação, a expectativa antes da partida era encontrar no entorno do estádio algo que remetesse ao clima dos estádios brasileiros.

Um grupo de quatro empresários gaúchos também chegou cedo ao Metlife Stadium e se surpreendeu por não encontrar quase ninguém no entorno cerca de quatro horas antes do jogo. "Ninguém fazendo churrasco por aqui", reclamou Alexandre Vila, 50.

"A gente veio com a expectativa de ver algo semelhante ao que ocorre na NFL, com o pessoal fazendo churrasco nos estacionamentos. Mas vamos voltar para comer no shopping", afirmou Gilmar Pomier, 54, citando o centro comercial conectado ao estádio por uma passarela.

Com o avançar da hora, o volume de torcedores em direção ao estádio começou a crescer. Na véspera da partida, a Folha conversou com alguns brasileiros que pretendiam ir ao jogo, cada um de uma forma diferente. Teve gente que optou por carona, outros vieram de trem e alguns optaram por ônibus fretados.

A reportagem entrou em contato novamente com esses torcedores. Segundo eles, o trajeto até o estádio durou em média de uma hora e meia a duas horas.

"Eu demorei 1h30 para fazer um trajeto que, normalmente, leva 15 minutos, mas, diante da estreia do Brasil em uma Copa do Mundo, até que foi tranquilo", disse Talita Rosa, moradora de Union City, região bem próxima ao MetLife Stadium.