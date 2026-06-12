Todos os jogadores da Copa são escaneados em 3D para criação de avatares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cada Copa do Mundo de futebol, novas tecnologias são usadas para tentar deixar o espetáculo mais dinâmico e também facilitar o trabalho da arbitragem.

Na edição deste ano, a Fifa, em parceria com a Lenovo, colocará em prática novidades que vão desde a criação de avatares 3D de todos os jogadores até um sistema para diminuir ao máximo o delay nas transmissões dos jogos pela internet.

Uma das principais inovações é a criação de modelos 3D de todos os 1.248 jogadores da Copa.

Os avatares serão usados tanto para tirar dúvidas em lances de impedimento quanto na plataforma Fifa AI Pro, que disponibilizará os dados de todas as 48 seleções para as comissões técnicas analisarem seus jogadores e também os times adversários.

Com os avatares, será possível integrá-los ao sistema de impedimento semiautomatizado, facilitando a visualização dos juízes.

Para criar o modelo em três dimensões, cada jogador é colocado em uma cabine com várias câmeras que fazem centenas de imagens em 360º. As fotos são renderizadas em um programa de inteligência artificial generativa (GenAI) e dão origem ao avatar, que possui as características físicas idênticas às do jogador.

Assim, é possível que os lances originais sejam representados pelos avatares quase em tempo real, e com precisão milimétrica (incluindo dimensões como o tamanho das chuteiras) dentro das restrições de tempo do jogo.

"Estamos trabalhando com a Fifa para criar a próxima geração de avatares 3D habilitados por IA, para que os maiores jogadores do mundo sejam representados da forma mais realista e precisa possível. Nenhum jogador de futebol é igual ao outro, com o mesmo físico ou tamanho. Portanto, as dimensões exatas de cada jogador serão levadas em consideração", afirma Art Hu, diretor de Tecnologia da Lenovo.

Outra novidade em Mundiais, que foi testada durante a Copa do Mundo de Clubes do ano passado, é o Referee View, o uso de câmeras pelos árbitros. Como estarão sempre ligados, os aparelhos darão ao torcedor a experiência de olhar o jogo do ponto de vista dos juízes. E com imagens mais estáveis, o que é possível com o uso de IA em milésimos de segundos.

Os vídeos também podem ser usados para esclarecer dúvidas em casos de impedimento ou lances polêmicos. Como a geração das imagens é da Fifa, é a entidade que definirá o que será disponibilizado para as emissoras reproduzirem.

"A gente criou uma IA nova que captura a imagem da câmera do árbitro, estabiliza a imagem digitalmente e disponibiliza para a Fifa. Então, em milissegundos, a imagem que foi capturada da câmera do árbitro está estabilizada e disponível para broadcast, streaming, ou para mostrar no estádio. Então, aconteceu um pênalti e você quer a imagem do árbitro? Essa imagem vai estar numa qualidade muito superior ao que era no Mundial de Clubes e num padrão mais palatável para o público em geral", afirma Valério Mateus, gerente geral de Serviços e Soluções na América Latina da Lenovo.

"As imagens mais claras e firmes alcançadas pela nova geração do Referee View podem apoiar os árbitros em momentos críticos, ao mesmo tempo em que dão aos torcedores uma visão mais nítida e imersiva do jogo", diz o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström.

Falando em transmissão das partidas, outra diferença será percebida pelos torcedores que assistem pelos canais digitais da internet. Segundo Mateus, uma nova tecnologia usada pela Lenovo promete diminuir muito o delay que existia em comparação às transmissões pelas emissoras de TV.

Ele explica que, no sistema usado até agora, o vídeo precisa ser digitalizado e disponibilizado para streaming. E que esse processo de digitalização é a etapa crítica desse caminho, que levava alguns segundos e provocava um delay maior.

"O que a gente está garantindo é, dentro do estádio, entre a captação da imagem e a disponibilização dela para o streaming, que demore menos do que cinco segundos. Em algumas situações pode ser até imediato. É esse processo de digitalização que demorava muito mais e dava essa sensação de alguém do seu lado gritar gol antes por estar vendo no broadcast e você estar vendo no streaming."

Para conseguir colocar em ação todas essas tecnologias, a Lenovo implantou servidores no Centro Internacional de Transmissão (International Broadcast Center  IBC), em Dallas, Texas.

Assim, destaca a empresa, é possível "fornecer a capacidade computacional, os dispositivos e as soluções baseadas em IA necessários para levar cada momento de cada partida a audiências globais e apoiar a mais ampla operação de transmissão da história da Copa".