Título da Copa deve influenciar os prêmios de melhor do mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri e Lamine Yamal são os principais candidatos aos prêmios de melhor jogador do mundo da temporada 2025/26. Assim como em outras edições, a Copa do Mundo deve pesar na escolha dos vencedores.

A final do Mundial entre Espanha e Argentina, neste domingo (19), acontece em meio à indefinição das premiações.

Um título espanhol tende a fortalecer os nomes ligados à equipe de Luis de la Fuente ou sem desempenho de destaque na Copa, enquanto uma conquista argentina reforçaria a candidatura de Messi.

Até aqui, o desempenho na Copa favorece Messi e Mbappé, protagonistas do torneio. O argentino soma 12 participações em gols antes da final (oito gols e quatro assistências), enquanto o francês encerrou sua campanha com dez gols e quatro assistências.

A temporada por clubes, contudo, coloca Harry Kane como um forte candidato às premiações individuais.

O calendário de prêmios é dividido entre a Bola de Ouro, organizada pela revista France Football em conjunto com a Uefa (entidade que rege o futebol na Europa), e o Fifa The Best, promovido pela entidade máxima do futebol. A edição de 2026 do Ballon d'Or está marcada para 26 de outubro.

O período de avaliação acompanha a temporada europeia, de agosto a maio (mas esticada para julho em anos com Mundial). Em 2026, entram na análise as competições disputadas entre agosto de 2025 e julho de 2026, como a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões da Europa (Champions League).

Harry Kane chega credenciado pela excelente temporada no Bayern de Munique. Foi artilheiro da Bundesliga, com 36 gols, e ajudou o clube a conquistar o título alemão.

Na Champions, caiu na semifinal diante do campeão PSG em um confronto equilibrado, e terminou como vice-artilheiro da competição, com 14 gols. No Mundial, a Inglaterra foi eliminada pela Argentina nas semifinais, em atuação discreta do atacante.

Com oito Bolas de Ouro, Messi volta a figurar entre os principais candidatos aos prêmios individuais. Na temporada, o argentino conduziu o Inter Miami ao inédito título da MLS, principal liga dos Estados Unidos, com 29 gols e 19 assistências, liderando o campeonato nos dois quesitos.

Aos 39 anos, também disputa a melhor Copa da carreira. Soma 12 participações em gols, superando o desempenho de 2022, no Qatar, quando registrou sete gols e três assistências.

O camisa 10 foi o principal responsável por conduzir a Argentina à terceira final em quatro edições e é cotado para receber o prêmio de melhor do torneio.

O principal concorrente do argentino é Mbappé. O francês encerrou a Copa da América do Norte com 14 participações em gols, liderando a França ao quarto lugar. Além disso, pode terminar o torneio como maior artilheiro da história das Copas. São 22 gols em apenas três edições.

Pelo Real Madrid, foi artilheiro da Liga dos Campeões, com 15 gols, e do Campeonato Espanhol, com 35, mas terminou a temporada sem conquistar os títulos das duas competições.

Destaques da seleção espanhola finalista da Copa, Lamine Yamal e Rodri representam uma equipe cujo principal trunfo é o jogo coletivo.

Lamine Yamal marcou apenas um gol no Mundial, mas tem sido o principal articulador ofensivo da equipe de Luis de la Fuente. O atacante chegou ao torneio ainda em recuperação de uma lesão. Pelo Barcelona, foi o líder de assistências do Campeonato Espanhol, com 11 passes para gol, na campanha do título do clube catalão.

Rodri, por sua vez, é o motor do meio-campo espanhol. O volante que joga no Manchester City, da Inglaterra, percorreu 83,8 km durante a Copa, a segunda maior marca do torneio, atrás apenas de Michael Olise (84 km), segundo dados da Fifa.

De acordo com a Opta, Rodri também registrou o maior número de passes em uma edição de Copa do Mundo desde o início da série histórica, em 1966. Foram 655 passes completos.

Pelo Manchester City, participou do vice-campeonato inglês e da eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Real Madrid.

Apesar de a temporada por clubes ter predominado nas escolhas mais recentes, a Copa do Mundo costuma exercer influência nas premiações individuais.

Após conduzir a Argentina ao título em 2022, Messi conquistou tanto a Bola de Ouro quanto o Fifa The Best. Emiliano "Dibu" Martínez, outro destaque da campanha argentina, foi eleito o melhor goleiro da temporada.

Em 2018, embora a França tenha conquistado o Mundial, Luka Modric levou a Bola de Ouro e o Fifa The Best após liderar a Croácia ao vice-campeonato e ganhar a Champions pelo Real Madrid.

Em 2014, a Alemanha foi campeã do mundo, e Messi recebeu um contestado prêmio de melhor jogador da Copa. Naquele ano, a premiação ainda unificava Bola de Ouro e Fifa The Best.

Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões após conquista do Real Madrid, ficou com o prêmio, seguido por Messi e Manuel Neuer, goleiro da Alemanha campeã. Joachim Löw, também da seleção alemã, foi eleito o melhor treinador.

Em 2010, a Espanha conquistou a Copa do Mundo, mas Messi superou os campeões Andrés Iniesta e Xavi na disputa pela Bola de Ouro da Fifa.