Titulares ganham descanso após vitória; Raphinha continua fora dos treinos

TEXAS, EUA (FOLHAPRESS) - Classificada às oitavas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira voltou a treinar na manhã de terça-feira (30), no CT de Columbia Park, em Morristown (Nova Jersey). Só participaram da atividade jogadores que não atuaram ou atuaram muito pouco na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda (29), em Houston.

Aqueles que foram titulares ganharam descanso e fizeram um trabalho regenerativo. O mesmo valeu para Endrick, que entrou no intervalo, e para Martinelli, que foi acionado por Carlo Ancelotti aos 20 minutos do segundo tempo e acabou tornando-se o herói da classificação verde-amarela.

Daqueles que estiveram em campo na virada, apenas Fabinho e Danilo Santos, que atuaram somente nos acréscimos do duelo com os japoneses, foram ao gramado de chuteiras nesta terça. O treinamento teve, portanto, Ederson, Weverton, Ibañez, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro, Fabinho, Éderson Silva, Danilo Santos, Luiz Henrique, Neymar e Igor Thiago.

Raphinha ainda não foi integrado ao grupo. O atacante se recupera de uma lesão na coxa direita sofrida na vitória sobre o Haiti, na segunda rodada do Mundial, no último dia 19. Ele está em tratamento e espera ficar à disposição ao menos para alguns minutos nas oitavas, no próximo domingo (5), mas sua presença ainda é incerta.

É ainda pior a situação de Lucas Paquetá, que deixou a partida contra o Japão no intervalo, com dores na coxa esquerda. Os exames confirmaram uma lesão muscular na região posterior, e ele não terá condições de participar do jogo que valerá vaga nas quartas da Copa, no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Terminado o treino dos reservas, os atletas almoçaram no hotel em que está concentrada a delegação, em Basking Ridge. Na sequência, foram liberados para folga e se reapresentarão no fim da tarde de quarta (1º) para efetivamente iniciar a preparação para o confronto com a Noruega.