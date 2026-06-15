Titular contra Arábia, Muslera iguala recorde de Cavani na seleção uruguaia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Fernando Muslera, de 39 anos, igualou um recorde de Edinson Cavani na noite desta segunda-feira (15) ao ser escalado como titular em Uruguai x Arábia Saudita: o jogador chegou a 17 partidas disputadas pelo país sul-americano em Copas do Mundo.

Muslera começou sua caminhada em Mundiais em 2010, na África do Sul: ele disputou sete partidas em sua estreia na Copa. Naquela edição, o Uruguai acabou como 4º colocado.

No Brasil, em 2014, Muslera disputou quatro jogos, e mais cinco na Rússia, em 2018. Em 2022, no Qatar, o goleiro fez parte do grupo, mas não entrou em campo.

Ele foi titular em Uruguai x Arábia Saudita, jogo do Grupo E da atual edição do mundial. O duelo é disputado em Miami, nos EUA.

Cavani, por outro lado, não voltará a ter a 1ª posição de maneira isolada. O atacante não está entre os convocados do técnico Marcelo Bielsa.

Aos 39 anos e 364 dias, Muslera se tornou também o jogador uruguaio mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo. Ele superou o recorde do zagueiro Diego Godín, que entrou em campo contra a Coreia do Sul na estreia das seleções na Copa do Qatar, em 2022, com 36 anos e 281 dias.

Obdulio Varela completa o pódio dos uruguaios mais velhos a disputar uma Copa. Em 1954, na Suíça, o histórico zagueiro uruguaio enfrentou a Inglaterra, nas quartas de final, com 36 anos e 279 dias.