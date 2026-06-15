Tensão geopolítica e duelo de camisas 9 marcam Irã x Nova Zelândia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Irã e Nova Zelândia jogam nesta segunda-feira (15), SoFi Stadium, em Los Angeles, em sua estreia pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2026, que também conta com Bélgica e Egito. O jogo terá transmissão da CazéTV.

Confira três motivos para acompanhar Irã x Nova Zelândia:

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TERCEIRA COPA E A BUSCA PELA PRIMEIRA VITÓRIA

A Nova Zelândia vai à sua terceira Copa do Mundo após duas campanhas opostas: em 1982, três derrotas em três jogos; em 2010, a trajetória invicta de três empates nas três partidas da fase de grupos. Porém, o que ainda lhe falta é a primeira vitória em um Mundial. E os neozelandeses querem quebrar essa marca negativa já na estreia contra o Irã.

DUELO DOS CAMISAS 9

Irã e Nova Zelândia não têm os elencos mais técnicos da Copa, mas ambas possuem ótimos centroavantes que muito bem representam seus países: do lado persa, o matador Mehdi Taremi, que soma passagens por Inter de Milão, Porto e nesta segunda-feira (15) atua por Olympiacos, da Grécia. Ele é o segundo maior artilheiro da história da seleção, com 58 gols em 104 jogos - dois deles na Copa de 2022, contra a Inglaterra.

Do outro, Chris Wood não fica para trás: ele fez sua carreira na Premier League, onde atua nesta segunda-feira (15) pelo Nottingham Forest, e é o maior goleador dos All Whites, com 45 gols em 90 partidas.

PURA TENSÃO

Após uma longa saga para estar na Copa do Mundo, o Irã faz o primeiro de três jogos na chave nos Estados Unidos sob um cenário de tensão geopolítica. A trajetória envolveu vistos atrasados ao elenco, negados a membros da delegação iraniana, incluindo o presidente da federação, mudança de sede de Tucson para Tijuana, no México, e comentários de autoridades norte-americanas tratando pessoas da delegação do Irã como suspeitas.

Especialistas ouvidos pelo UOL apontaram tratamento desigual dos anfitriões aos iranianos. Irã e EUA estão em conflito desde fevereiro.